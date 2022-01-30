رئيس خارجية النواب لسفير المانيا :دورنا سن القوانين وفق مصالح وتطلعات الشعب المصرى 

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دوت الخليج

رئيس خارجية النواب يلتقي سفير ألمانيا بالقاهرة

وقد اكد كريم درويش ان العلاقات المصرية الالمانية علاقات نموذجية واستراتيجية بين دولتين وزعامتين تمثلان ثقلا فى محيطهما الاقليمى والدولى وتربطهما مصالح مشتركة فى كافة المجالات فضلا عن توافق الرؤى بينهما على العمل المشترك تجاه العديد من القضايا الدولية وفى مقدمتها مكافحة الارهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ وتحقيق الاستقرار فى المنطقة والشراكة من اجل تحقيق التنمية فى القارة الافريقية احدى اهم دوائر السياسة الخارجية المصرية.

ولفت كريم درويش ان دور مجلس النواب هو تحويل المطالب والتطلعات المشروعة للشعب المصرى لقوانين تتسق مع التوجهات العامة للدولة المصرية الهادفة لتحقيق المصالح الوطنية بأمانة وصدق منذ عام ٢٠١٤ بالإضافة لتوجيه التوصيات للحكومة عبر طلبات الاحاطة والاقتراحات برغبة وادوات الرقابة البرلمانية لتعزيز جهود التنمية المستدامة المصرية وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتى انجزت مصر فيها مراحل متقدمة عبر مشروعات تنمية الريف المصرى وغيرها من المشروعات القومية التنموية التى تجسد الحقوق الانسانية الشاملة.

واضاف رئيس خارجية النواب بان العالم وممثليه باتوا على دراية بادعاءات واكاذيب افرادا يجدون ملاذا امنا بالخارج رغم ادراجهم على قوائم الارهاب العالمية وبين مطالب اخرين بالداخل غير متفقة مع الدستور المصرى وقوانين الدولة واعرافها وثقافة وقيم عموم الشعب المصرى.