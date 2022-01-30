/676141/غنت-لـ-وردة-وشبهها-الجمهور-بالفنانة-ياسمين-رئيس-من-هي-وجدان-يسري

دي شبه ياسمين رئيس أكتر من ياسمين نفسها .. بهذه الكلمات اعرب الجمهور عن دهشتهم الكبيرة، بسبب الشبه بين المطربة وجدان يسري والفنانة ياسمين رئيس. لذا تصدر اسم ياسمين مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع Twitter مصر، إذ أن الجمهور تداول فيديو للمطربة وجدان وهي تغني "بتونس بيك"، للفنانة وردة الجزائرية وذلك بحفل احيته داخل درب 1718.

دوت الخليج يرصد تعليقات الجمهور على الشبه بين وجدان يسري وياسمين رئيس

كتب أحد مستخدمي موقع "تويتر": "أيوه برضه آمال دي مين، طالما هي مش ياسمين رئيس"، وذلك بعد أن نشر الفيديو الخاص بالفنانة وجدان يسري.

ومن التعليقات الساخرة أيضًا، على فيديو وجدان وتشبيهها بالفنانة ياسمين رئيس: "وجدان لو طلعت لـ ياسمين رئيس على غفلة ياسمين هتطب ساكته".

كما تم تشبيه المطربة وجدان يسري أيضًا بالنجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون، حيث كتبت آحدى مستخدمات "تويتر": "تشبه الممثله الامريكيه سكارليت جوهانسون والمصرية ياسمين رئيس.. فيها منهم اثنينهم صوتها جميل باغنية ورده".

ونشر حساب آخر نفس الفيديو وكتب: "وإن كُنت مش قادر أحدد حضرتك شكلاً أقرب لسكارليت چوهانسون ولا ياسمين رئيس لكن هايل يا فنانة".

من هي وجدان يسري شبيهة ياسمين رئيس؟

درست وتخرجت المطربة الشابة وجدان يسري من معهد الموسيقى العربية، وشاركت بالغناء كصولو في فرقة فابريكا، وكذلك فرقة المصريين، وعلى جانب آخر تعمل وجدان مدرسة صوت في أكاديمية كاليبر السينمائية. واشتهرت وجدان بتآدية أغنية "بتونس بيك" للفنانة وردة.

وتفاعل الجمهور ومتابعي وجدان معها عبر حسابها على موقع Instagram، وذلك من خلال عدد من الفيديوهات التي نشرتها من حفلاتها التي احيتها، ومنها أغاني قديمة وأغاني للنجمة أنغام وشيرين عبد الوهاب، ووردة وفيروز.

متى غنت ياسمين رئيس؟

قدمت ياسمين رئيس أغنية العالم جونة، احتفالًا بإقامة الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي عام 2018، والتي قدمتها برفقة مجموعة من نجوم الفن.

وتظهر ياسمين رئيس في أغنية العالم جونة برفقة يسرا، آسر ياسين، ومحمد ممدوح، ومنة شلبي، وأحمد داود، وأحمد مالك، وشريف منير، وشيرين رضا، وتامر حبيب، وبشرى، ودينا الشربيني، ومنى زكي، وكندة علوش، وإنعام سالوسة، وهشام ماجد، وشيكو.