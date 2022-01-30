بسبب حدث اسثنائى.. 4 وزراء يفتتحون جلسة تداول البورصة

جدة - نرمين السيد -





شارك فى فعاليات افتتاح جلسة التداول السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وزيرة التضامن، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات البورصة المصرية، والفنان محمد نور والإعلامى رامى رضوان.

قدم فعاليات افتتاح جلسة التداول أول دفعة من خريجى البرنامج الطموح الذى دشنته إدارة البورصة لتعريف طلبة المدارس بأساسيات الاستثمار والادخار ودور أسواق المال فى الاقتصاد وحياة الناس، وذلك لضمان توصيل رسالتهم لنفس شريحتهم العمرية.

قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، خلال كلمته، إن إدارة البورصة المصرية تحتفل اليوم، بتدشين أربع مبادرات البورصة كانت تعمل عليها وذلك تزامناً مع افتتاح المعرض السنوى للكتاب، الأولى اتمام الترجمة والطباعة لبعض كتيبات البورصة المصرية التعليمية بطريقة "برايل"، وهو الوعد الذى كنا قطعناه على أنفسنا لنمكن كل الفئات المختلفة من الحصول على المعرفة.

تابع قائلا،" المعرفة حق يجب أن يحترم وأن تعمل عليه مختلف المؤسسات لتمكين ذوى الهمم من الانخراط فى المجتمع بقوة، فهم قوة اجتماعية واقتصادية وإنسانية كبيرة"، وتأتى هذه الخطوة بعدما تم الاحتفال بأول مستثمر فاقد البصر استثمر بذاته من خلال التطبيقات التكنولوجية الناطقة المتقدمة فى سوق المال بعد ترجمة العقود المختلفة لفتح حساب الوساطة بطريقة "برايل" من خلال شركة مباشر للوساطة فى الأوراق المالية".

تضمنت المبادرة الثانية تنفيذ الوعد الثانى الذى كنا قطعناه على أنفسنا وهو اتاحة الترجمة بلغة الاشارة لكل الفيديوهات التعليمية أو الترويجية المتاحة على مواقع البورصة المختلفة للتواصل لتمكينهم من التعرف على أساسيات أسواق المال والتداول والادخار التراكمى سواءً بذاته أو من خلال صناديق الاستثمار المتداولة أو غير المتداولة،أما فيما يتعلق بالمبادرتين الثالثة والرابعة، قال الدكتور فريد إنه قد تم بالفعل بدء برنامج الثقافة المالية للمدارس بالإضافة الى الجامعات لأول مرة فى تاريخ البورصة. حيث ألقى عدد من طلاب مدرسة الدلتا الذين جاءوا خصيصا للاحتفال اليوم ومشاركة الجميع تجربة نشر الثقافة المالية.

أضاف فريد أن المبادرة الرابعة والأهم اليوم هى إطلاق مجموعة قصصية تتضمن 5 كتيبات تعليمية تحت عنوان "المستثمرون الخمسة" لتستعرض بصورة مبسطة فكرة الملكية من خلال الأسهم، والتشارك فى العملية الإنتاجية من خلال تملك الأسهم والأدوات المالية الأخرى، والادخار والاستثمار لغير المتخصص من خلال صناديق الاستثمار، فيما سيتم عرض هذه الكتيبات من خلال معرض الكتاب ونأمل ان يتم تضمينها ضمن المناهج الإلزامية بالمدارس وبالأخص فى سنوات الابتدائى والاعدادي.

قال الدكتور فريد إن هذه الجهود تستهدف العمل على تمكين قطاعات كبيرة من المجتمع من التعرف على الفرص الاستثمارية التى ستكون متاحة من خلال الطروحات العامة للشركات المملوكة ملكية عامة أو خاصة، مؤكدا أن هناك العديد من الشركات العاملة فى أنشطة اقتصادية مختلفة قد نجحت فى النمو والتوسع من خلال القيد والطرح والتداول ومن ثم الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها وبدء النشاط، فأسواق المال لاعب رئيسى فى دعم جهود زيادة معدلات الادخار والاستثمار ومن ثم زيادة النشاط الاقتصادى ونموه، ومن ثم تحسين مستويات التشغيل..

ليؤكد الدكتور فريد أن التحديات والفرص المالية تحديدا باتت كبيرة وبالأخص مع التطور التكنولوجى مما يستوجب معه خلق جيل جديد من المستثمرين على دراية ووعى بأسس الاستثمار والادخار وهو لن يتأتى ال من خلال التعليم من الصغر.

اختتم الدكتور فريد كلمته مشيرا إلى أن العديد من الدراسات الاقتصادية أثبتت أن معدلات النمو الاقتصادى تتأثر إيجابا بمعدلات الشمول المالى والثقافة المالية، وأثبتت دراسات أخرى أن الثقافة المالية والقدرة على الادخار مبكرا ولفترات زمنية كبيرة تعد من أهم المقومات التى تؤدى الى تحسين أحوال الطبقة المتوسطة نتيجة هذا الادخار، وهى الطريقة الأمثل للاستفادة من معدلات النمو الاقتصادى التى تنتجه الشركات المقيد لها أسهما فى البورصات.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البورصة المصرية شهدت نهضة فى السنوات الأخيرة على مستوى نشر الوعى والثقافة المالية، وتحقيق التمكين الاقتصادى والدمج الاجتماعي، وأهمية التوازن بين الاستثمار والاستهلاك والادخار، وضمان تعلم القيم الاجتماعية والاقتصادية وغرسها فى الأطفال، لتعليمهم هذه الثقافة، وتعريفهم بأساسيات التداول واكتساب المعرفة الكافية.

ثمنت وزيرة التضامن الاهتمام بذوى القدرات الخاصة وإطلاق نسخ مخصصة للمكفوفين، وهذه صحوة فى سوق التمكين الاقتصادى ودمج كافة فئات المجتمع.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتعليم الأطفال أساسيات الاستثمار والادخار فى أسواق المال وتعريفهم معنى مصطلحات كالأسهم والسندات وشركات السمسرة والأوراق المالية، وغيرها من طرق تبسيط المشاركة فى البورصة، وإشراك مختلف الجهات والوزارات المعنية، وكذلك الفنانين لتبسيط الفكرة وحث الشباب والأطفال على المشاركة.

ثمنت وزيرة الهجرة دور البورصة المصرية فى التوعية بأهمية المشاركة فى تبسيط المعارف المالية المختلفة، وإتاحة كتيبات تعريفية للمشاركة فى البورصة بطريقة مبسطة، عبر موقعها، وجهود الدكتور محمد فريد فى تبسيط المعرفة المالية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن سلسلة "المستثمرون الخمسة" ستفيد أطفالنا من أبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج، بجانب إتاحتها عبر المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، فى التطبيق المخصص، مع كتابتها بلغة عربية مبسطة تناسب النشء.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية، لتعظيم استفادة المصريين بالخارج من الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، بجانب تبسيط المعلومات حول الأدوات الاستثمارية المختلفة فى سوق المال المصري، لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار بها، وتوجه البورصة للأطفال لتعليمهم، سيدعم مشاركة الأسر والعائلات المصرية بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تلقت الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج فى الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول بالبورصة المصرية، أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

أشارت إلى أن مصر احتلت المركز الخامس على مستوى العالم فى تحويلات العاملين بالخارج، متصدرة مصادر الدخل القومى المصرى بالعملة الصعبة، وهو ما يرجع لثقة المصريين بالخارج فى القيادة السياسية والمناخ الاستثمارى فى مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادى وثبات سعر الصرف.

أكدت وزيرة الهجرة حرص المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم فى مصر، وهو أحد أهم توصيات مؤتمر الكيانات الذى نظمته وزارة الهجرة قبل أزمة كورونا العالمية، بمشاركة ممثلى ٥٥ كيانًا بالخارج.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه ستتم إتاحة دروس بالمناهج حول الاستثمار والبورصة، بجانب تحويل هذه القصص إلى فيديوهات عبر "قناة مدرستنا"، بجانب توفير تلك المناهج بطريقة برايل، مؤكدا أن القصص من أكثر الطرق التعليمية جذبا، وسنبنى على جهود البورصة لتوسيع انتشارها.

تابع الدكتور طارق شوقى، أن ما نشهده اليوم خطوة متميزة غير مسبوقة بتدشين مجموعة قصصية لتعريف وتوعية الأطفال وكذلك إطلاق كتاب تعريفى بطريق "برايل" لرفع مستويات أصحاب الهمم، موضحا أن فرق عمل داخل الوزارة ستعمل على مراجعة وضبط صياغة ولغة السلسلة التعليمية تمهيدا لإضافتها لمناهج الأعوام الدراسية الصف الخامس والسادس الابتدائى لرفع مستويات توعية طلابنا، وسيتم العمل على تحويل هذه القصص لتكون قصص مصورة على التليفزيون وبثه على النايل سات.

فيما أثنى الوزير على جهود ادارة البورصة لرفع مستويات وعى ومعرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار والادخار بسوق الأوراق المالية، مؤكدا انه سيتم البناء على هذا المجهود لتطويره وتعزيز نشره.

من ناحيته، قال السيد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن تعليم الشباب الاستثمار والتسويق والتمويل، من أهم الخطوات لمواكبة التحول الرقمي، وتعلم المخاطرة المحسوبة للانطلاق فى طرق الاستثمار ودعم جهود النمو الاقتصادي، ورفع الوعى والثقافة المطلوبين للشباب، مثمنا جهود إدارة البورصة المصرية.

شهدت الفعاليات عرضا توضيحيا من طلاب المدارس عن تاريخ البورصة المصرية، والتى تعد واحدة من أقدم البورصات العالمية وشرح لخطوات المشاركة فى البورصة بطريقة مبسطة، حيث شارك طلاب إحدى المدارس الأمريكية الذين تخرجوا فى برنامج تدريبى حول سبل المشاركة فى البورصة بشكل نظرى وعملى باستخدام نظام المحاكاة "Stock riders".

وقدم أحد الأطفال عرضا مبسطا لقصة "المستثمرون الخمسة"، والتى تم تحويلها إلى سلسلة صوتية لتعم الفائدة لمن لديهم عوائق القراءة من المكفوفين، بجانب إتاحتها بطريقة برايل.

عن خطوات التسجيل الصوتي، قال محمد ممدوح من الأطفال المشاركين فى التسجيل الصوتى للمجموعة القصصية، إنه تعلم بالفعل كيف يبدأ الاستثمار من مصروفه ليكون هذا الجيل من أفضل الأجيال لدعم الاقتصاد، فيما قالت فريدة مصطفى، طفلة مشاركة فى التسجيل الصوتي، أنها استمتعت بالتسجيل الذى تعلمنا فيه الكثير عن متحف البورصة ودور البورصة المصرية.

شهدت الفعاليات، تكريم السيد خالد جودة، مؤلف سلسلة "المستثمرون الخمسة"، والسيدة سلمى الهواري، صاحبة رسومات الموسوعة القصصية، والأستاذ محمود خطاب والأستاذ هشام ترك، من البورصة المصرية، والأستاذ رضا عبد المنعم، مترجم الإشارة فى فيديوهات البورصة المصرية، والاستاذ أحمد المراغي، الذى شارك فى تحويل لغة المجموعة القصصية للغة برايل.

من جانبه أعرب الفنان محمد نور، عن سعادته البالغة لاهتمام ادارة البورصة بتعريف الاطفال بكيفية الاستثمار والادخار من خلال أسواق المال، وتمنى أن يتم نشر الثقافة المالية وتنتقل لأولاده حتى ولو بأرقام بسيطة.