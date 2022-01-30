وزيرا البيئة والزراعة يعقدان اجتماعا لمناقشة استعدادات مصر لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد القصير وزير الزراعة، اليوم، اجتماعا موسعا بشأن الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ وخاصة فى المجال الزراعى، وذلك بحضور السفير أيمن ثروت ممثل وزارة الخارجية وممثلى كلا من وزارتى البيئة والزراعة.





وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، على التعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والزراعة فى العديد من الملفات المختلفة والتى يعد أهمها ملف السحابة السوداء الذى حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع فلم يعد يشعر المواطن بالسحابة السوداء، كما حقق نجاحا على مستوى وعى الفلاحين وتم تدوير قش الأرز بدلا من حرقه،كما خلق فرص استثمارية كثيرة للشباب وفتح مجال واسعا للعمل فى هذا المجال.

.

وأوضحت فؤاد، أن الهدف من اجتماع اليوم هو وضع إطار عام للعمل والتحضير لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، مع تشكيل فريق عمل من وزارات البيئة والزراعة والخارجية، مشيرة إلى أن الاجتماع يستهدف عددا من النقاط وهى: مناقشة المسار التفاوضى فيما يخص الزراعة، تحديد المبادرات العالمية الخاصة بالزراعة المقترح إطلاقها قبل المؤتمر، بالإضافة إلى تحديد المنظمات الدولية الشريكة، إعداد حزمة من المشروعات الوطنية للتكيف التى تم البدء فيها.

وأضافت فؤاد أن وزارة الزراعة ستقوم بتحديد أولوياتها من واقع استراتيجية الزراعة المستدامة من 2020 وحتى 2040 لتحديد المشروعات الأكثر إلحاحا، وسيتم مناقشة هذه الأولويات فى ورشة عمل تتضمن كل الوزارات الفنية لمناقشة كافة الاقتراحات، حيث سيتضمن برنامج عمل الزراعة فكرة التوسع المستدام للمناطق المستصلحة، وتعزيز الإكتفاء الذاتى للسلع الاستراتيجية، تشجيع الأبحاث والتطوير وتبادل المعلومات وأنظمة الإنذار المبكر.

وتابعت فؤاد أن المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها تحت مظلة حزمة المشروعات الوطنية للتكيف سيكون لها ميزة وفرصة أكبر فى التمويل إذا كانت مشروعات استثمارية أو مشروعات تتضمن التعاون مع القطاع الخاص، وخاصة إذا تضمنت هذه المشروعات مجالات تهم أغلبية الدول كالطاقة، المياه، حماية الشواطئ.

ومن جانبه، أشاد القصير بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة البيئة وقال إن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ يؤكد مكانة مصر الدولية مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا الحدث الدولى الهام وكذلك متابعة مستمرة من د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حتى يظهر بصورة مشرفة لمصر سواء من حيث التنظيم أو الموضوعات التى سوف يبحثها.

واأضاف القصير، أنه عقب الإعلان عن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ تم تشكيل لجنة فى وزارة الزراعة من الخبراء والمعنيين بالتغيرات المناخية لتقديم رؤية ليس لمصر فقط بل للدول الأفريقية حيث تمثل الزراعة أهمية كبيرة جدا للقارة السمراء

وقال إن الزراعة هى الأقل تأثيرا فى التغيرات المناخية ولكنها الاكثر تأثرا بها وضررا منها وبعد التطورات الذى شهدته الزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الزراعة المتطورة أصبحت الأقل تأثيرا فى الانبعاثات والاحتباس الحرارى وتلوث الهواء.

وأضاف أن التغيرات المناخية قد تؤثر على الأمن الغذائى العالمى نظرا لتأثيرها على إنتاجية المحاصيل وكذلك على خصوبة التربة وزيادة التصحر.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية من الخبراء فى الوزارتين لإعداد الموضوعات والمبادرات التى سيتم طرحها على قمة المناخ.