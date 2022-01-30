محافظ القاهرة يشيد بدور رجال الشرطة فى تأمين الجبهة الداخلية

جدة - نرمين السيد - قدم خالد عبدالعال محافظ القاهرة، التهنئة بعيد الشرطة لكافة رجال وزارة الداخلية مشيدا بدورهم فى تأمين الجبهة الداخلية وموجها الشكر لمديرية أمن القاهرة لدورها الداعم للمحافظة فى تنفيذ كافة المهام.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، على رؤساء الأحياء ومديرى المديريات بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل حزم وعدم السماح بدخول أى موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقى الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات، مشيرا إلى أن التطعيم يسير بشكل جيد بالعاصمة حيث تلقى 8 ملايين مواطن التطعيم على مستوى المحافظة حتى الآن سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو التنشيطية.

وطالب محافظ القاهرة نواب المحافظ والرصد البيئى بمتابعة مستوى النظافة بالمناطق التى تتولى مسئوليتها شركات النظافة الجديدة للحصول على رضا المواطنين، مؤكدا على دعم المحافظة للشركتين ولهيئة النظافة لدورها الحيوى فى الحفاظ على شكل العاصمة الحضارى.

كما طالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بتخصيص لقاء أسبوعى بكل من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبا لوقوع ازمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود المبذولة فى إزالة منطقة عزبة أبوقرن العشوائية بحى مصر القديمة والتى ستدخل ضمن المشروع الذى يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيه.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تطوير عدد من الحدائق المتخصصة وحدائق هيئة النظافة.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروع منطقة شمال الحرفيين الجارى تنفيذه بحى منشأة ناصر لاستيعاب كافة الأنشطة والورش التى لا يتناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية وأهميتها السياحية.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بسرعة إعادة الشئ لأصله بشوارع العاصمة بعد انتهاء المشروعات منها للحفاظ على الشكل الجمالى للعاصمة.