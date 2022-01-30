زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مصر

جدة - نرمين السيد - قال معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم الأحد، الموافق 30 يناير 2022، هزة أرضية فى البحر المتوسط، على بُعد حوالى 159 كم شمال مدينة دمياط.





وأوضح معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى بيان رسمى له، منذ قليل، أن بيانات الهزة الأرضية. وعن تفاصيل الهزة الأرضية، فهى كالتالى: تاريخ الحدوث: الأحد الموافق 30- 1- 2022. وقت الحدوث والقوة: 10:22 صباحًا بالتوقيت المحلى. الشِّدة: بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر- دس 20. العمق: 12 کم. خط العرض: 32.84 شمالًا. خط الطول: 31.70 شرقًا. وأضاف معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد إليه ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة.

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