نجاح إنقاذ حياة أم وجنينها فى الشهر الرابع وإجراء عملية لاستئصال كيس...

تمكن الفريق الطبي الخاص بمستشفى إيزيس التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، من مواجهة تحديا جديداً في غاية الخطورة حيث استطاع إنقاذ حياة سيدة حامل بالشهر الرابع كانت تعاني من آلام شديدة بمنطقة البطن .

وبعد إجراء السونار تبين وجود كيس كبير الحجم علي المبيض يمثل ضغطاً كبيراً على المعدة والأمعاء والاثنى عشر وأيضا علي الرحم حيث يمنع وصول الدم والغذاء للجنين بشكل سليم مما يعرض حياة الأم والجنين للخطر .

وعلى الفور قرر الفريق الطبي بضرورة استئصال الكيس حفاظًا علي حياة الأم وجنينها .وتم تجيهز السيدة للعمليات حيث تم إستئصال الكيس الذي كان يزن حوالي ٥ كجم ، مع الحفاظ على حياة الجنين واستمرار الحمل .

????شارك في إجراء العملية كلا من :-

????الفريق الطبي لقسم جراحة الأورام :-

الدكتور / ممدوح السيد - استشاري جراحة الأورام

الدكتور / أحمد عبد الحكيم - أخصائي جراحة الأورام

????والفريق الطبي لقسم النساء والتوليد :-

الدكتور / محمد موسي البالغ - أخصائي النساء والتوليد

الدكتور / ابانوب اندراوس - طبيب مقيم النساء والتوليد

الدكتورة/ أسماء محمود - طبيب مقيم النساء والتوليد

????والفريق الطبي لقسم العمليات والتخدير :-

الدكتور / محمد تمام - استشاري العمليات والتخدير

الدكتور / محمد الأنصاري - أخصائي العمليات والتخدير

????ومشاركة متميزة لفريق التمريض:-

ا/ نفيسة فراج - تمريض عمليات

ا/ أماني السيد - تمريض عمليات

ا/ وليد لطفي تمريض عمليات