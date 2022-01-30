الأعلى للإعلام ينعي الكاتب الصحفي عبدالحكيم الأسواني

ينعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، الكاتب الصحفي عبدالحكيم الأسواني، مدير تحرير جريدة المصري اليوم، الذي وافته المنية، صباح اليوم الأحد 30يناير.

ويتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجميع أعضائه، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة المصري اليوم، داعيا الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.