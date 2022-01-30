مصر في 24 ساعة تحسن الطقس، تجديد التأشيرات، إنخفاض سعر البيض، حبس محامي كريم الهواري، ومصر مع المغرب

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محمد سياف - ابو ظبي - شهددت خلال الـ 24 ساعة الماضية أحداثا كثيرة على كافة الأصعدة التي تهم رجل الشارع المصري البسيط سياسيا وإجتماعيا وثقافيا، وفيما يتعلق بالناحية السياسية إستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيرة الرئيس السنغالي، وإجتماعيا إنخفاض سعر كرتونة البيض، وقرار الملك سلمان بتجديد التأشيرات مجانا لمن هم خارج المملكة، والأرصاد الجوية تعلن تحسن حالة الطقس، والحبس 3 سنوات لمحامي كريم الهواري قي قضية حادث الدائري الشهيرة.

الرئيس السيسي يستقبل نظيرة السنغالي

إستقبل سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت نظيرة رئيس جمهورية السنغال ” ماكي سال ” بقصر الإتحادية، حيث أقيمت مراسم الإستقبال الرسمي وعزم السلام الوطني، تأتي تلك الزيارة في ظل بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ثقافيا وإجتماعيا وسياسيا على كافة الأصعدة.

إنخفاض كبير في أسعار البيض

في ظل رغبة الكثير من الأفراد في متابعة أسعار كرتونة البيض، فشهدت أسعار البيض إنخفاضا كبيرا وفق بورصة البيض الرسمية، وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 46 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأحمر 48 جنيها، وسعر كرتونة البيض البلدي 58 جنيها.

تحسن حالة الطقس في مصر

أكدت الدكتورة منار غانم الخبيرة بهيئة الأرصاد الجوية عن تحسن في حالة الطقس على أغلب مناطق الجمهورية، بعد تجاوز ذروة إنخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي، بعدما وصلت في القاهرة إلى 11 درجة على القاهرة نهارا، و 5 ليلا، وسيكون هناك تحسن كبير بدءا من فبراير، ويسود طقس دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا.

قرار سعودي بتجديد الإقامات والتأشيرات

بتوجيه من الملك سلمان بشأن تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة بدون رسوم أو مقابل مادي حتي 31 مارس 2022 بدلا من الإثنين المقبل 31 يناير، يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها حكومة المملكة للتعامل مع آثار جائحة كورونا وإتباع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية.

حبس محامي كريم الهواري 3 سنوات

في إطار متابعة الحادثة الشهيرة التي راح ضحيتها 4 شباب، بعدما قاما محامي المتهم كريم الهواري بإتلاف كاميرا المراقبة بحادث الشيخ زايد، قضت محكمة جنح الشيخ زايد بالحبس 3 سنوات لمحامي كريم الهواري.

مصر مع المغرب اليوم بدور الثمانية امم افريقيا 2022

اليوم الأحد 30 يناير تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر صوب ستاد أحمدو اهيدجيو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، حيث اللقاء المرتقب بين منتخب مصر ومنتخب المغرب قي ثمن نهائي البطولة الكبيرة، والفائز من المنتخبين العربية سيواجه منتخب الكاميرون في نصف نهائي البطولة بعد فوزه أمس السبت على منتخب جامبيا 2/0، وتقام المباراة اليوم الساعة 5 مساءً على قناة بي إن سبورت ماكس 1 بتعليق خليل البلوشي.