/676142/المترو-تعلن-إنتظام-حركة-القطارات-بالخط-الأول-بعد-إصلاح-عطل-مفاجئ

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة إنتظام حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين ، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية ببن محطتى كوتسيكا و طره البلد والذى استمر حوالى ١٤ دقيقة ، الأمر الذى أدى إلى تشغيل حركة القطارات بشكل مؤقت من محطة المرج الجديدة حتى محطة دار السلام فى الإتجاهين ومن محطة حلوان حتى محطة طره الأسمنت فى الإتجاهين .

دوت الخليج وقالت الشركة فى بيان أنه على الفور تم الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب لامتصاص الزحام بجميع محطات الخط الأول، موضحة أن حركة القطارات بالخط الأول والخط الثانى تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها ولا يوجد بها اى أعطال حاليا . متحدث المترو يناشد جمهور الركاب أحمد عبدالهادي بكير متحدث المترو ناشد جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «المترو» تعلن إنتظام حركة القطارات بالخط الأول بعد إصلاح عطل مفاجئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.