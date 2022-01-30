/676150/الرئيس-السيسي-يوجه-بإعداد-خطة-متكاملة-للانتهاء-من-القضايا-المتأخرة-بالمحاكم-المدنية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة العدل القيام ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري، وذلك خلال متابعته مع وزير العدل جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة.

دوت الخليج

كان قد استقبل الرئيس السيسي، أمس، بقصر الاتحادية الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس "ماكي سال" في مصر، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع السنغال في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، خاصةً في ضوء أهمية الدور السنغالي بمنطقة غرب أفريقيا، بما يعكس مزيدًا من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.