/676145/آمال-رزق-الله-حنفى-جبالى-اتخذ-قرارا-تاريخيا-بإلغاء-منع-الصوت-عن-النائب

أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي وعضو حزب الشعب الجمهوري، بالقرار الذي أصدره معالى المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، محدثا النواب بالجلسة العامة قائلا "أى تعديل بمقترح تشريعى يتحدث النائب بالتفصيل ثم ترد الحكومة ولن يعود النائب للحديث مرة أخرى ثم نحتكم إلى الجلسة العامة، وتابع موجها حديثه للنواب: خذ وقتك لطرح التعديل ولن يعمل جهاز الصوت أثناء ممارسة التعديل التشريعى.

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وأكملت رزق الله، أن هذا القرار تاريخي، ويجعل المناقشات أكثر ثراءا، ويساهم فى إفراز قوانين تحمل جانب الرضا من ممثلي الشعب، وتفسح المجال للأقلية قبل الأغلبية للحديث بحرية كاملة.

آمال رزق الله: حنفى جبالى اتخذ قرارا تاريخيا بإلغاء منع الصوت عن النائب

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي: هذا القرار أثلج صدور النواب، وجعل القاعة جاذبة للنواب، بشكل يجعل كل نائب يخرج ما فى جعبته من آراء وأفكار تصب فى مصلحة المواطن المصرى، وتحمل النائب بالمزيد من الدراسة والاستذكار كي يستطيع أن يعرض كل ما يدور برأسه بحرية كاملة.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار