/676146/خالد-جلال-ينعي-طارق-شرارة-لى-شرف-أن-تكون-موسيقاه-عماد-مسرحياتي-الأولى

قام المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بنعي الموسيقار القدير طارق شرارة، الذي توفي اليوم الأحد 30يناير نتيجة إصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز الـ 72 عاماً.

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وقال المخرج خالد جلال في منشور على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “فقدنا اليوم شخصية فنية تميزت بالإبداع الموسيقى الفريد، وكان لى شرف أن تكون موسيقاه عماد مسرحياتي الأولى بمركز الإبداع الفني هبوط اضطراري وأيامنا الحلوة لما بها من إبداع موسيقي مسرحي عظيم”.

وأردف خالد جلال: “نسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم أهله ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان”.

الموسيقار طارق شرارة

ويعد الموسيقار طارق شرارة أحد الموسيقيين الذين قدموا عديد من الاعمال الفنية، و قد تلقى عدد من المناصب داخل وزارة الثقافة.

وتخرج طارق شرارة من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، وتم تعيينه بوزارة الثقافة إثر تخرجه، وتقلد منصب سكرتير عميد الكونسيرفتوار “شيزيرى نورديو” حتى عام 1967، وعمل رقيباً على المصنفات الفنية حتى عام 1986 حيث استقال ليتفرغ للتأليف الموسيقي، وبدأ طارق شرارة في دراسة البيانو في سن السابعة على يد الأستاذ "صلاح الحسيني" ثم على يد "انيتا فيشر" فيما بعد.

المقدم والمعد طارق شرارة

طارق شرارة أعد و قدم برامج نقد و تحليلات للموسيقى الكلاسيكية باللغة الإنجليزية بإذاعة البرنامج الأوروبي المحلي من عام 1967 و الذي استمر لمدة ثلاث عقود متتالية.

شغل طارق شرارة من عام 2002 وحتى 2011 منصب مستشار موسيقي للمركز الدولي للموسيقى، وكتب موسيقات تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة و رسوم متحركة نال عنهم العديد من شهادات التقدير كما قام بالإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام المصرية.

كتب موسيقا تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة ورسوم متحركة نال عنهم العديد من شهادات التقدير.

قام بالإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام المصرية (لما يقرب من 50 فيلما سينمائيا) من بينها "العذراء والشعر الأبيض"، "الصعود إلى الهاوية".

الفنان التشكيلي طارق شرارة

وطارق شرارة أيضاً فنان تشكيلي حقق نجاحا كبيراً وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات، وتشمل لوحاته وأعماله مختلف الأساليب والمدارس الفنية من المدرسة التعبيرية، والتشخيصية إلى كلاً من المدرسة التجريدية، والرمزية.

وقبيل وفاته بيومين اختتم في "دار الأوبرا المصرية" بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معرض للوحاته التشكيلية التي كانت تحت عنوان "ألوان وأوتار".