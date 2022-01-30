/676151/مايسة-عطوة-تتقدم-باقتراح-لبيع-الكاشف-السريع-rapid-test- بالصيدليات-للكشف-عن-الاصابة-بكورونا

دوت الخليج

فيروس كورونا المستجد

واوضحت عضو مجلس النواب، طلبها أنه ورد إلينا العديد من الشكاوى بشأن ارتفاع أسعار الفحوصات الطبية والتحاليل البيولوجية والـ PCR المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث هناك زيادات كبيرة في الأسعار جاءت بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس. حيث أن بعض المختبرات المرخص لها بعمل الـ PCR استغلت زيادة اعداد المصابين بكورونا وقامت برفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها، متجاهلة بذلك تعليمات وزارة الصحة التي أمرت فيها سابقا بتخفيض أسعار الفحوصات السالفة الذكر لتمكين المواطنين من إجرائها في حالة ما إذا راودتهم شكوك عن احتمال إصابتهم بالفيروس.

وأضافت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أنه وحسب ما ورد الينا من شكاوى وأكده لنا بعض المواطنين وكذا بعد اتصالاتنا ببعض المراكز اتضح أن سعره يتراوح بين 1200 و400 جنية للتحليل، وهو الأمر الذي أشعل غضب المرضى وحتى المعافين الذين يرغبون في إجراء التلقيح الخاص بالفيروس، حيث أبدوا استياءهم من الأمر وذكروا أنهم يرغبون في إجراء هذه التحاليل للتأكد من عدم إصابتهم لتفادي الوقوع في مشاكل صحية كالارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم والتعرض للتعب الشديد في حالة ما إذا تمت عملية التلقيح من دون علمهم بإصابتهم بالفيروس بسبب عدم ظهور الأعراض الأولية التي توحي إلى مرضهم بالوباء على أجسامهم.

اضف الى ذلك أن وزارة الصحة قد اعتمدت استخدام تحليل المستضد السريع أو ما يُعرف بـ"رابيد تيست" في تشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفيات. جاء ذلك وفقًا للخطاب الذي أرسلته الوزارة إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، متضمنًا تعريفًا جديدًا لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، وكافة الأعراض الإكلينيكية لتشخيص المرضى. أوضح التعريف الجديد أن الحالة المؤكدة بكورونا، هي حالة مشتبهة أو محتملة تم تأكيد إصابتها معمليا بتحليل "PCR" بعدوى "كوفید-19"، أو بتحليل "المستضد السريع" (الرابيد تيست). الإصابة بكورونا تؤكد بعد إجراء المسحات "PCR" دون اللجوء إلى تقنية الكواشف السريعة. وتعتمد تقنية الكواشف السريعة على قياس التعرض لفيروس كورونا من عدمه، ونتيجته تكون إيجابية بعد بضع أيام من التعرض للعدوى.

وبناء عليه طالبت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باعتماد وزارة الصحة بيع تحليل المستضد السريع أو ما يُعرف بـ"رابيد تيست" في تشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل الصيدليات كالية سريعة ورخيصة الثمن ومعتمدة.