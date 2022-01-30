"حسيت فيه بريحة زمان".. ردود فعل الجمهور على الحلقة الأولى من مسلسل نقل عام

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عُرضت أول حلقة لمسلسل نقل عام بالأمس، على قناة ON، وتزايدت بعدها ردود الأفعال الإجابية، وظهرت على مواقع التواصل الإجتماعي، وسنعرض لكم بعد منها فيما يلي.

دوت الخليج

ردود الأفعال على تويتر عن مسلسل نقل عام

كتب رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عدد كبير من التدوينات التي تحمل إعجاب كبير بأول حلقات مسلسل نقل عام، وشعورهم بأن هذا العامل إذا أستمر بجودة الحلقة الأولى سيحقق نجاحًا واسعًا، وكتب أإحدهم تغريدة يدعوا فيها الآخرين لمتابعة العمل، وقال:"اتفرجو على مسلسل نقل عام الحلقة الاولي عظمة اوي يا ولاد".

عبر آخر عن حبه لأول حلقة لما تحمله من واقعية، وكتب:"مسلسل نقل عام.. الحلقه الأولى حلوة أوى حالة شعبية كده ومحمود حميده فنان كبير المسلسل بيتعرض على قناه أون من السبت إلى الأربعاء الساعه ٨ مساءًا".

وتحدث الكثيرين عن أن المسلسل يحمل الطابع القديم، مما جعلهم يشعرون بالأولفة، ويرتبطون بالمسلسل وأبطاله من أول حلقة، فكانت أحد التغريدات تقول:"مسلسل نقل عام حلو بشكل.. حسيت فيه بريحة زمان.. ياريت يكمل حلو كده".

وأخرى قالت:"نقل عام.. مسلسل بنكهة زمان.. محمود حميده برافو".

أول حلقات نقل عام بداية مبشرة

وعبر أحد مستخدمي تويتر عن شعوره ببداية مبشرة لمسلسل نقل عام؛ بسبب قوة الحلقة الأولى منه، وكتب:"شكلها بدايه جامده في مسلسل نقل عام".

وقالت واحدة من الذين تابعوا الحلقة الأولى، أن المسلسل مايتزهقش منه بسبب جودته وطريقة تصويره، وكتبت:"مسلسل نقل عام تصويره وكادراته ميتزهقش منها".

وعبرت واحدة من رواد تويتر أن المسلسل فاق التوقعات من وجهة نظرها، حيث أنه يتمتع بحوار رائع وإخراج متميز، وقالت:" الحقيقه ان المسلسل طلع اكبر من توقعاتي بكتير.. مسلسل رائع وحوار بديع واخراج عظيم وتصوير هايل.. من اول لحظه فيه يأسرك ويخطف قلبك وروحك.. حاجه في منتهي الجمال بجد".

ردود الفعل على فيسبوك عن مسلسل نقل عام

نشر عدد مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورًا من مسلسل نقل عام، ومنهم من نشروا بوستر المسلسل أو صور الدعايا الخاصة بكل شخصية، وكتبوا تعليقاتهم على الحلقة الأولى، التي كانت تحمل إعجابهم بها، وحماسهم لمتابعة باقي أحداث المسلسل.