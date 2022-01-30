«الحضور الطاغي»..فرسان التنسيقية يحققون «العلامة الكاملة» للعمل النيابي والخدمي والسياسي 

/676157/الحضور-الطاغيفرسان-التنسيقية-يحققون-العلامة-الكاملة-للعمل-النيابي-والخدمي-والسياسي

تحافظ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وتيرة متصاعدة ومكثفة على الدوام من العمل البرلماني والحزبي والجماهيري والسياسي، الذي يتم تنفيذة بشكل نموذجي، مع مراعاة تحقيق حالة من "الشمول والتنوع" في الأنشطة، مابين الخدمية والتشريعية والسياسية والرياضية.

يرصد دوت الخليج مجموعة من أبرز النشاطات التي حققها فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللذين تنوعت جهودهم، مابين مؤازرة المنتخب المصري في الكاميرون، مرورا بلقاء وفد رفيع من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وصولا إلى الإسهام بالتعديلات والتدخلات القيمة على التشريعات والقوانين.

وفد الكونجرس

استطاع فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يعكسوا صورة براقة عن الشباب المصري ونواب البرلمان المنتمين للتنسيقية، وذلك حينما استضافوا منذ أيام وفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، حيث رحب أعضاء التنسيقية بالضيوف، مؤكدين سعادتهم البالغة باختيارهم التنسيقية ضمن زيارتهم، للتعريف بتجربة أعضائها فى الحياة العامة.

وبشكل احترافي ملحوظ، جرى في بداية اللقاء التعريف بالتنسيقية ودورها فى الحياة السياسية، كما تم استعراض محتوي كامل عن نشأتها و أبرز أعضائها فى البرلمان والحكومة وكذلك الاسهامات التى قدمتها فى الحياة العامة المصرية، وسط تساؤلات من الوفد الأمريكي عن كيفية تشكيل التنسيقية وهل هي جهد خاص بالشباب أم هي مبادرة حكومية، حيث أكد الأعضاء بأن التنسيقية جاءت كفكرة من الشباب قبل عدة أعوام، وحيث تلاقت رؤى العديد منهم ما بين مؤيد ومعارض، وعلى الرغم من اختلاف الايدلوجيات بينهم وقتها، إلا أن الحديث المستمر وعقد عدة لقاءات كان كفيلا للوصول لصيغة وشكل التنسيقية فى وضعها الحالى، مشيرين إلى أن التنسيقية تتطور بشكلٍ دائم و مستمر.

وتحدث أعضاء التنسيقية حول عدد من الملفات التى يعمل عليها أعضائها وذلك في ظل التنوع الكبير فى الأفكار والرؤى والتى ينتج عنها تصورا كاملا يكون ملزما فى النهاية لكافة الأعضاء، كما تحدث الأعضاء عن مدى ما قدمته الدوله المصرية فى السبع سنوات الأخيرة فى ملف الحريات الدينية وملف حقوق الإنسان، مستشهدين بإطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان وكذلك عدد من القوانين الهامة فى ملف الحريات الدينية ، فيما أعرب أعضاء التنسيقية عن استغرابهم حول دور الكونجرس الأمريكي فى صرف المساعدات الأمريكية لمصر، رغم مستوي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك ثقل مصر فى المنطقة وما تقوم عليه كثير من العلاقات المشتركة مع الجانب الأمريكي.

مؤازرة المنتخب

لايغيب كوادر وفرسان التنسيقية عن كل مايشغل الشارع المصري ويهم المواطنين، حتى وإن تعلق ذلك بالتشجيع الرياضي، حيث سافر ا وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى دولة الكاميرون لمؤازرة منتخب مصر القومي لكرة القدم أمام نظيره المغربي، ضمن التصفيات المؤهلة لدور الـ 8 لكأس الأمم الأفريقية، وهو ماياتي ضمن تنفيذ واقعي وترجمة حرفية لشعار التنسيقية "سياسة بمفهوم جديد".

معرض الكتاب

أثبتت التنسيقية حضورا مميزا خلال الحدث الثقافي الأبرز في البلاد حتى الآن، حيث شارك فرسان التنسيقية في افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين، بحضور لفيف من الوزراء وممثلي الهيئات الدولية والعربية.، وقد تشارك في المعرض، مؤسسة شباب بتحب مصر، الممثل الرسمي لتحالف المناخ الإفريقي في مصر، من خلال جناح شباب قمة الجناح في صالة رقم ٣ جناح رقم B23، وذلك من خلال أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مقترحات جادة

يأتي التقدم بالمقترحات التشريعية السديدة ضمن أهم نقاط قوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لذا فقدأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مشروعي قـانونين مقدمان من النائب خالد بدوي والنائبة آية مدني، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017، إلى لجنة الشباب والرياضة.

وتعكس مستهدفات التعديلات التي لاتتوقف تنسيقية الأحزاب عن التقدم بها، حالة من الاقتراب الشديد من نبض الشارع ومراعاة حقيقية للعديد من شرائحة وفئاته، لذا فقد نصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.