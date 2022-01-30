/676160/افتتاح-الدورة-47-و48-لمهرجان-جمعية-المؤلفين-السنوي-حسين-فهمي-ضيف-شرف

افتتح مساء أمس السبت، الدورتين ال 47 و 48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، وذلك في المركز الفني للابداع، برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل افتتاح مهرجان جمعية المؤلفين السنوي

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من النجوم والمخرجين الكبار منهم الفنان الكبير حسين فهمي، ومستشار وزارة الثقافة الدكتور خالد عبدالجليل،المنتج أحمد السبكي، المنتجة شاهيناز العقاد والمنتج محمد عبدالحميد والمخرج محمد جمال العدل، المخرج أمير رمسيس، المخرج عمرو سلامة والمخرج محمد أمين وأيمن مكرم وأحمد علاء الديب والمخرج عماد البهات والفنانة زينة منصور، الكاتب محمود عزت، كما حضر الفنان محمد يوسف والمخرج احمد فؤاد ومدير التصوير محمد شفيق والمخرج اشرف فايق وغيرهم من الضيوف لمراسم افتتاح المهرجان.

تفاصيل مهرجان جمعية الفيلم

وفي كلمته تحدث محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم عن تفاصيل المهرجان منذ بدايته: جمعية الفيلم للسينما المصرية تأسست عام 1974 وأول دورة للمهرجان كانت في عام 1975، واستمر على مدار 48 عاما دون توقف، فقط تم تأجيله مرتين الأولى بسبب ثورة 25 يناير وتم إقامة الدورتين في عام واحد بعد ذلك، وكذلك العام الماضي تم التأجيل بسبب ظروف جائحة كورونا، وننظم هذا العام دورتين معا أيضا.

وأضاف: "48 عاما والمهرجان يمنح الجوائز في جميع التخصصات السينمائية ويشهد لها كل السينمائيين والفنانين"، ووجه التحية للفنان حسين فهمي ووصفه بأنه من عظماء السينما المصرية، ليقوم الأخير ويرد على تحية الحضور قائلًا "صدقوني فيه أعظم مني كتير"، وأشار عبدالسميع إلى ترحيب حسين الكبير بأن يكون ضيف شرف الدورة الجديدة "الرائع والجميل أن عندما طلبت منه أن يكون ضيف شرف المهرجان، قلت له أن ذلك سيشرفنا ليرد أن الشرف له ويصف المهرجان بالمحترم".

حسين فهمي يشكر صناع مهرجان الفيلم بهذه الكلمات

هذا وأعرب، الفنان حسين فهمي عن سعادته بأن يكون ضيف شرف لمهرجان جمعية الفيلم، مشيدًا بالدور الذي تلعبه في الوسط الثقافي والسينمائي: "كلنا مع الجمعية ويهمنا تواجد جمعيات مثل جمعية الفيلم، وهو شكل متواجد في مختلف أنحاء العالم film society، كون محمود وزملاؤه يستمروا في هذا النشاط الفني السينمائي الذي نحبه فهذا شيء عظيم جدا، وأشكر الجمعية وأعضائها"، وتابع حسين "بالنسبة لي مهرجان الجمعية من أهم المهرجانات، ليس مهما عدد الحضور، أو البدلة السموكينج التي اخترعتها –في إشارة إلى فترة رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي-، لكن مهم الجمع الجميل الذي يحب السينما، شكرا لكم ولحضوركم".