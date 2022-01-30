/676163/النائبة-ريهام-عبدالنبي-مبادرة-حياة-كريمة-نجحت-في-تحقيق-انجازات-كبيرة-لم-نشهدها-من-قبل

أكدت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في تحقيق انجازات كبيرة لم نشهدها على مدار عصور سابقة، وهذا ما رأيناه علي أرض الواقع، لأنها جاءت لتعالج إرث كبير من الإهمال والتهميش للقري للمصرية وتساهم بقوة فى تحسين مستوى المعيشة للفرد والأسرة، وتسعي إلي رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوي البنية التحتية لهذه القري.

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النائبة ريهام عبدالنبي: أسوان من أكثر المحافظات استفادة من مبادرة حياة كريمة

وأضافت عبدالنبي، خلال تصريحات لها اليوم، أن محافظة أسوان من اكثر المحافظات استفادة من مبادرة حياة كريمة، حيث أن محافظة أسوان يواجد بها 5مراكز وكان المخطط ان يتم إدراج مركزين ضمن المبادرة لكنه تم إدراج 4مراكز وجزء من المحافظة ضمن المبادرة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة أسوان.

النائبة ريهام عبدالنبي: مبادرة حياة كريمة نجحت في تحقيق انجازات كبيرة لم نشهدها من قبل

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن محطات المياة كانت سعتها من ثلاثة ألاف إلي خمسة ألاف متر مكعب لكن بعد مبادرة حياة كريمة أصبحت تسع إلي 34ألف متر مكعب يومياً وهذا حلم لم يكن أحد داخل محافظة أسوان يحلم به وإنجاز كبير جدا سيستفيد به أهالي أسوان لأكثر من 70عاماً، موضحة انه كان هناك قري لا تصل إليها المياة إلي مرتين فقط أسبوعياً لكن المياة الان متاحة لهذه القري علي مدار الأسبوع.

وأوضحت النائبة ريهام عبدالنبي، أنه تم إنشاء عدد لا يستهان به من المدارس داخل المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلي مجمع الخدمات والصرف الصحي التي استفاد بها جميع أهالي محافظة أسوان، لذلك ستظل مبادرة حياة كريمة واحدة من أعظم المبادرات في تاريخ مصر الحديث، وإنجاز كبير يساهد في نقلة نوعية للريف المصري، كما أنها ساعدت في فتح أبواب رزق كثيرة للأهالي وتوفير فرص عمل للشباب