/676166/رئيس-تشريعية-النواب-يتحدث-لتحيا-مصر--تعديلات-الشهر-العقاري-الجديدة-تصب-في-مصلحة-المواطن

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الشهر العقاري طال انتظاره وكان القصد منه التسهيل والتيسير على المواطنين في اجراءات تسجيل العقارات، حفاظًا على الثروة العقارية في مصر، موضحًا أن القانون سيُعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه في أقرب وقت.

دوت الخليج

وأضاف "الهنيدي" في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عقب انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من مناقشة مشروع قانون الشهر العقاري منذ قليل :"القانون يحدد رسوم اجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري، وحاولنا خلال مناقشته في اللجنة ألا يكون هناك مغالاه في قيمة الرسوم التي سيتم توقيعها".

تشريعية النواب توافق على قانون الشهر العقاري الجديد :

هذا ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض تحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري.

المذكرة الإيضاحية :

وأكدت الحكومة في المذكرة الايضاحية، ان القانون رقم (114) لسنة ١٩٤٦بشأن تنظيم الشهر العقارى ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلي تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات.