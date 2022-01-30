/676167/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تهنئ-النائب-خالد-بدوي-لاختياره-سفيرا-فوق-العادة-للاتحاد-الرياضي-للمكفوفين

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهاني للنائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة اختياره سفيرا فوق العادة من قبل الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، للأعمال المجتمعية لما له من تاريخ طويل ومشرف في العمل المجتمعي والعطاء المستمر.

دوت الخليج الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للنائب خالد بدوي دوام التوفيق والسداد لما فيه صالح مصر وشعبها . وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت بخالص التهاني للنائبة أية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي اختيارها في لجنة المرأة من قبل الإتحاد الدولي للخماسي الحديث والمنشئة حديثا بالإتحاد وذلك لتمثيل المرأة فيما يتعلق بممارسة رياضة الخماسي الحديث ووضع خطة ورؤية لإزالة أي معوقات قد تمنعها من إستكمال مشوارها الرياضي، وذلك حتى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

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