تقديرا للدور الوطنى.. وفد من قضايا الدولة يزور قداسة البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - زار اليوم، الأحد، المستشار حسين مصطفى، رئيس قضايا الدولة، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، لتهنئته بأعياد الميلاد المجيد.





وأهدى المستشار حسين مصطفى لقداسته درع هيئة قضايا الدولة تقديرا لدور الكنيسة الوطنى، كما قام البابا بإهداء رئيس قضايا الدولة تذكارا لزيارة العائلة المقدسة لمصر. وضم وفد قضايا الدولة المستشار محمد بكر، عضو المجلس الأعلى، والمستشار رأفت شريف، الأمين العام للهيئة، والمستشار أحمد سعد، المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار يسرى مدنى، الأمين العام المساعد للهيئة، والدكتور بولس بك بقطر، وكيل الهيئة.

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