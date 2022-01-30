القطار الخفيف LRT.. بدء التشغيل التجريبى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إطلاق التيار الكهربائى، لبدء التشغيل التجريبى لمشروع القطار الكهربائى الخفيف "LRT".





ويوضح الفيديوجراف التالى أهم مميزات وخط سير القطار الكهربائى الخفيف LRT، والذى يربط كل التجمعات العمرانية الجديدة فى شرق القاهرة. ويصل القطار الخفيف فى أحد فرعيه بين محطة عدلى منصور والعاصمة الإدارية ويمتد الفرع الثانى حتى مدينة العاشر من رمضان، ويتقاطع مع الخط الثالث للمترو والمونوريل والقطار الكهربائى السريع (السخنة‏/مطروح).

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