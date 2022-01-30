محافظ المنيا يتابع أعمال رصف شوارع سمالوط

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا إنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال الرصف بجميع مراكز المحافظة، حيث تم تخصيص 138 مليون جنيه لقطاع الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة العام الجارى، كما تم تخصيص 90 مليون جنيه أخرى ضمن المشروعات المركزية لقطاع الرصف، وذلك فى إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المراكز والمدن.





جاء ذلك خلال جولة، أجراها محافظ المنيا اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لمتابعة أعمال الرصف بعدد من الشوارع بمركز سمالوط، حيث تفقد المحافظ انتهاء أعمال الرصف بشارع الداقوفى وتقاطعاته وكذلك بدء العمل فى رصف طريق مدخل سمالوط الغربى (مصرف المحيط) بدءا من طريق شوشة والاتجاه شمالا وكذلك طريق طراد النيل بحى شرق.

ووجه المحافظ بالإسراع فى إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتيسيرا على المواطنين، مؤكدا على الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف، مع التأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.

والتقى محافظ المنيا عددا من المواطنين خلال جولته، حيث أشادوا بما يجرى تنفيذه من مشروعات تخدم جهود التنمية فى المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتوفير حياة كريمة ووصول كافة الخدمات لجميع المراكز والقرى، كما ثمن المواطنون ما تحقق من إنجاز وخاصة فى قطاع الرصف، مشيدين بالمتابعة المستمرة من قبل السيد محافظ المنيا لجميع القطاعات فى المحافظة، كما استمع المحافظ لمقترحات وطلبات عدد من المواطنين، ووجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات بجميع الشوارع والميادين.

وخلال جولته بمركز سمالوط، تابع محافظ المنيا أعمال الانشاء الجارى تنفيذها لموقف السيارات بمقر الإدارة الزراعية القديم، حيث وجه المحافظ الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور ووحدة التطوير الحضرى بالمحافظة، لتخطيط الموقع بالشكل الأنسب وبما يخدم مصالح المواطنين، مشددا على رفع كافة الاشغالات.

وأوضح محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة، أنه تم اعتماد 23 مليون جنيه لمركز سمالوط ضمن خطة رصف العام الحالى. كما تم إنهاء أعمال الرصف بشارع الداقوفى وتقاطعاته وشارع المدارس وشارع البوسته، كما تم رصف طريق طراد قلوصنا بطول 1.5كم، ورصف طريق مركز التحكم الإقليمى.