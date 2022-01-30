لطلاب الثانوية العامة.. خطوات تسجيل استمارة امتحانات 2022 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن مواعيد تسجيل الاستمارة متاحة من 25 يناير حتى 24 فبراير المقبل. وتشمل خطوات التسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، ثم الدخول على رابط https://moe-register.emis.gov.eg. وتتضمن: كتابة وتسجيل الاستمارة باستخدام البريد الموحد للطالب، وتشمل البيانات اسم الطالب وتاريخ ميلاده ومحافظة ومحل الإقامة والرقم القومى.

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