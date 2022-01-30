مجلس جامعة القاهرة يعلن فوز 43 عالمًا بجوائز الجامعة لعام 2021

أعلن مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2020 - 2021، بأنواعها: التميز، والتقديرية، والتشجيعية والتفوق العلمي، والتشجيعية، والاختراع، وجائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي، وجائزة الأميرة فاطمة، حيث فاز بالجوائز 43 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن لجان التحكيم تكونت من أساتذة كبار من داخل الجامعة وخارجها، مشيرًا إلى أنه منذ ثلاثة اعوام تم تطوير معايير جوائز الجامعة لتواكب التغييرات العالمية في البحث العلمي، منها استحداث عدد من المعايير الجديدة مثل الحداثة والنوعية فيما يتعلق بالبحث العلمي، وارتباط الأبحاث العلمية بخطط التنمية المستدامة، وذلك في إطار السعي نحو تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الرابع.

في جوائز التميز، وعددها جائزة واحدة لكل مجال من المجالات السبعة، فازت الدكتورة يمنى طريف الخولى بكلية الآداب في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور حسن عماد عبد المنعم محمد مكاوى بكلية الإعلام في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور علي عبد الرحمن يوسف بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور يحيى عبد الحميد السيد بدر في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتورة عزة محمود كامل عبد الحميد بالمعهد القومى للأورام في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور حسام الدين أحمد موافى بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلة، وحجبت الجائزة في مجال العلوم الأساسية.

وفى جوائز الجامعة التقديرية وعددها جائزة واحدة لكل مجال من المجالات السبعة، حصل على الجائزة مناصفة الدكتور جمعة محمد عبد المقصود بكلية الآثار والدكتورة هالة عفيفي محمود عفيفي في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور أبو العلا عطيفي حسانين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في مجال العلوم الهندسية، والدكتورة سامية محمد عصمت محمود في مجال العلوم الطبية والصيدلية، وفاز مناصفة كل من الدكتور حسين على حسين أحمد بكلية الطب البيطرى، والدكتور السيد محمد عبد الحميد ربعة بكلية العلوم في مجال العلوم البيئية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، وحجبت الجائزة في مجالات: العلوم الاجتماعية، والعلوم الأساسية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

وبالنسبة لجوائز الجامعة للتفوق العلمي، وعددها جائزة واحدة لكل مجال من المجالات الثمانية، فاز الدكتور حسام محمد عبد الحميد عبد الجواد بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور على محمود على حسنين الحلوانى بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية والصيدلة، وفاز مناصفة كلًا من الدكتور عماد بساليوس بشير بساليوس بكلية الصيدلة والدكتور أحمد خطاب فتحي خطاب بكلية الهندسة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور عماد أحمد شلبي بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية، وحجبت الجائزة في مجالات: العلوم الإنسانية والتربوية، والعلوم الأساسية، والعلوم البيئية متعددة التخصصات وعلوم المستقبل، ولم يتقدم أحد في مجال العلوم الاجتماعية.

وفى جوائز الجامعة التشجيعية وعددها 26 جائزة في 10 مجالات، فاز بها الدكتور حسين حسن مرعى حسن بكلية الآثار في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، وكل من الدكتور محمود عبد الحميد أحمد محمد بالمعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتورة أسماء علي حمودة البسيونى بكلية العلوم في مجال العلوم الفيزيائية، وفي مجال العلوم الجيولوجية حصل على الجائزة كل من الدكتور سامح سمير إبراهيم طاحون بكلية العلوم، والدكتور ياسر مدحت حسن عبد الرحمن بكلية العلوم، وفي مجال العلوم الكيميائية حصل على الجائزة كل من الدكتور شيماء محمد محمود علي بكلية العلوم، والدكتور فتحي محمد عبد الكريم محمد بكلية العلوم، والدكتورة نورة سعيد مرسى عبد القادر بكلية العلوم، وفي مجال العلوم البيولوجية حصل على الجائزة كل من الدكتور أيمن صابر محمد عبد المقصود بكلية العلوم، والدكتورة داليا أنور حمزة بكلية الطب البيطري، والدكتورة ميرفت مصطفى أحمد عمران بالمعهد القومي للأورام، وفي مجال العلوم الزراعية حصل على الجائزة كل من الدكتور أحمد محمد حامد محمود بكلية الزراعة، والدكتور عمرو عبد المتجلى نصر الله عبد الباقى بكلية الزراعة، والدكتورة هدى عمر أبو بكر عبد الحكيم بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد إبراهيم محمد عبد السلام بكلية العلوم، وفي مجال العلوم الطبية حصل على الجائزة كل من الدكتورة فاتن فتحي محمد حنفي بكلية العلوم، والدكتورة منى سيد عبد اللطيف عيسى المعهد القومى للأورام، والدكتور محمد عبد المنعم محمد إبراهيم بكلية الطب، والدكتورة مروة رشاد سالم كلية الطب، وفي مجال العلوم الهندسية حصل على الجائزة كل من الدكتور نور الدين محمود خليفة علي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور عبد السلام أحمد محمد العواد بكلية الهندسة، والدكتور محمد لطفي نصر شلتوت بكلية الهندسة، وحجبت الجائزة في مجال العلوم الاجتماعية، ولم يتقدم أحد في مجال الرياضيات.

وبالنسبة لجائزة الجامعة للاختراع، والتي تُمنح لكل من حصل على براءة اختراع وتنطبق عليه الشروط، فاز بها الدكتور كل من الدكتور محمد مصطفى شكرى عبد الرحمن بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد عبد الوهاب محمود بكلية الزراعة، والدكتور أشرف علي الدسوقي شماع بكلية الطب البيطري.

وفي جائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكري والأدبي، حصل عليها الدكتور أحمد محمد أحمد بلبولة بكلية دار العلوم، وبالنسبة لجائزة الأميرة فاطمة حصلت عليها الدكتورة نادية إسكندر زخارى بالمعهد القومي للأورام.