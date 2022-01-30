غدا.. الرقابة الإدارية تستعرض استراتيجية الدولة لمنع الفساد والوقاية منه في أول...

تحت شعار ” شارك .. حاور .. تفاعل ” تطلق هيئة الرقابة الإدارية غدا أول لقاء جماهيري لها مع رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب بتنظيم أول ندوات جناحها الذي يشارك للمرة الأولى في فعاليات الدورة الـ53 للمعرض.

وإيماناً من الرقابة الإدارية بأهمية المشاركة المجتمعية في جهود منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهه والشفافية بالمجتمع ،تستضيف القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في السادسة مساء يوم الأثنين الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٢ ندوة بعنوان "استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه ... نحو الجمهورية الجديدة" ، وتديرها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ،حيث ستناقش الندوة تطور آليات الوقاية من الفساد والرؤية الاستراتيجية التي تحقق أهداف الدولة في هذا الملف بالإضافة لاستعراض دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في بناء الشخصية المصرية وبحضور عدد من الخبراء والمعنيين بهذا الملف.

يذكر أن جهود الدولة المصرية نجحت في تحقيق 60.29% من مستهدفات المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر إفريقيا بشرم الشيخ بعد نجاح الدولة في تنفيذ أهداف المرحلة الأولي ٢٠١٤ - ٢٠١٨.

ويمثل اللقاء الجماهيري المفتوح بين هيئة الرقابة الإدارية وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة في عرض ما تحقق من الإستراتيجية شاملة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك التحديات ليشاركنا المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأطراف المشاركة في التنفيذ والعلم والتعقيب والتوصيات، تقويماً لمسار جهود المتابعة وتفعيلا لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية .

للاطلاع علي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولي والثانية وتقارير المتابعة ، يمكن الضغط علي الرابط التالي :

https://aca.gov.eg/News/1631.aspx