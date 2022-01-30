/676170/وزيرة-التضامن-تعلن-عن-اقامة-مؤتمر-بحضور-نواب-البرلمان-وهيئة-الرقابة-الإدارية-والمركز-القومي-للحوكمة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أنه من المقرر اليوم الأحد ان يتم إقامة أول مؤتمر بحضور مكثف من أعضاء مجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية والمركز القومي للحوكمة، إضافة إلى الوزارات المعنية من أجل المناقشة بملف حقوق الإنسان، والتي تسعى مصر إلى تطبيقه.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحك مصري تقديم الإعلامي هشام عاصي والمذاع على فضائية “ ام بي سي مصر” منوهة أن الدولة المصرية اصبحت تستهدف تقيييم العاملين بالمؤسسات كل 3 أشهر وذلك ضمن خطة تطبيق المنظومة الشاملة للحوكمة.

دوت الخليج

وتحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، عن مبادرة حياة كريمة، موضحة انها تعد مشروع القرن نظرا لكونه الاضخم والاكبر في العالم الذي استهدف تحسين جودة حياة المواطنين في القرى والريف المصري، مشيرة إلى أنها يتم الاشراف عليها من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من أجل متابعة عمل الوزارات .

نيفين القباج: حياة كريمة مشروع القرن الـ 21 واستهدفت المواطن الأكثر احتياجا

ونوهت الدكتورة نيفين القباج أن المبادرة شملت الاهتمام بتطوير البنى التحتية من صرف صحي وكهرباء وكهرباء وتعليم وطرق، كما تم العمل على اقامة مشروعات قومية تهدف التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل .

واوضحت القباج أن مبادةر حياة كريمة عملت على تصحيح المفاهيم الخاطئة بالقرى، مثل الزوج المبكر وختان الإناث والأامية والاهمال في الأشخاص ذوي الإعاقة والهجرة غير الشرعية .

نيفين القباج: وزارة التضامن معنية بحماية المواطنين

واشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إلى الدور الكبير الي تلعبه وزارة التضامن خلال هذه الفترة لحماية المشردين في الشوارع، مؤكدة ان وزارة التضامن معنية بتلبية أي إغاثة أضف إلى ذلك أيضا حمماية المواطنين خاصة فاقدي الرعاية الأسرية والمشردين في الشوارع.

واشارت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن يجب ان يكون لكل مواطن مأوى يحميه من مخاطر الشوارع، حيث يتم العمل على ردهم لأسرهم إذا كانت تسمح باستضافتهم موجهة الشكر لاجهزة الرصد السريع لدورهم الكبير في هذا الأمر.

نيفين القباج: انقذنا 81 حالة من الشارع حتى الآن

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يوجد ما يقرب من 17 سيارة تجوب شوارع القاهرة للاستجابة للبلاغات، حيث تم انقاذ ما يقرب من 81 حالة من الشارع، منوهة أنه يوجد فئات تفضل أن تبقى في الشوارع ويتم مساعدتهم باعطائهم بطاطين تقيهم من برودة الجو.