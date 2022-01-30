صندوق دوت الخليج يطلق قوافل حماية لرعاية 4516 أسرة من قادرون باختلاف

/676171/صندوق-تحيا-مصر-يطلق-قوافل-حماية-لرعاية-4516-أسرة-من-قادرون-باختلاف

أطلق صندوق دوت الخليج قوافل رعاية الأسر من "قادرون باختلاف"، في 7 محافظات هي: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، والمنيا وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الصندوق ومشاركة أجهزة الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، تزامنا مع إعلان 2022 عام المجتمع المدني.

دوت الخليج

وقال المدير التنفيذي لصندوق دوت الخليج، تامر عبد الفتاح، إن القوافل وفّرت 48 طن مواد غذائية جافة، بالإضافة إلى 3.5 طن من غسول الجسم مضاد للبكتريا، و165 عبوة جيل مطهر أيدي، ونصف طن مطهرات للأسطح والأمتعة، وذلك لصالح 4516 أسرة في المحافظات السبعة.

وأضاف أن دراسة حالة هذه الأسر أسفرت عن حاجتها لمنتجات النظافة الشخصية، والمطهرات فضلا عن الدعم الغذائي، وتم توجيه القوافل لسد هذه الاحتياجات، وذلك بالتعاون مع شركة لونا لمستحضرات العطور والتجميل، وبالتنسيق مع 8 مؤسسات رعاية قادرون باختلاف، وهي: الجمعية الشرعية بمحافظة الإسكندرية، وجمعية التنوير بمحافظة القليوبية، وجمعية منشأة ناصر، وجمعية خير وبركة، وجمعية العالم بيتي بمحافظة القاهرة، والهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظتي البحيرة والمنيا، وجمعية الروضة الشريفة بمحافظة الفيوم، والاتحاد النوعي لرعاية الأيتام بمحافظة الجيرة، وذلك في إطار تكثيف الدعم المقدم لمؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للأسر المدرجة على قواعد بياناتها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

اهتمام الدولة بدعم منظمات المجتمع المدني

وقال عبد الفتاح أن هذه القوافل تجسد اهتمام الدولة بدعم منظمات المجتمع المدني، والتكامل مع رؤية منظمة الأمم المتحدة لتحسين جودة حياة قاطني المناطق الأكثر احتياجا، عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا الإطار فضلا عن توفير سبل الوصول للفئات الأولى بالرعاية في المناطق النائية والحدودية.

أرقام قياسية في العمل الخيري

صندوق دوت الخليج استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية حصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة جنيس العالمية عبر تنفيذ أكبر قافلتي مساعدات إنسانية في العالم خلال عامي 2020 و2021 وهي: أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ألف كرتونة)الى جانب أكبر قافلة تبرع بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021(4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 جهاز طبي).