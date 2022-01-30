نسيم سليم: تطوير مثلث ماسبيرو قرار جرئ من الرئيس السيسي وتم توفير سكن آمن وتعويض أهالي المنطقة 

/676180/نسيم-سليم-تطوير-مثلث-ماسبيرو-قرار-جري-من-الرييس-السيسي-وتم-توفير-سكن-امن-وتعويض-اهالي-المنطقة

قال المهندس نسيم سليم المدير التنفيذي لتطوير منطقه مثلث ماسبيرو، ان تطوير منطقه مثلث ماسبيرو الذي تعد منطقه عشوائية من الدرجة الثانيه يعد قرار جرئ من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، واصفا إياه انه قرار في قمه التحضر نظر لاستيعاب حاله تخوف المواطنين وطمأـنتهم من خلال وضع خيارات امامهم وتعريفهم بخطة التطوير المطروحة بالمنطقة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقائه برنامج هذا الصباح المذاع علي فضائية اكسترا نيوز، منوها أهميه قرار تطوير مثلث ماسبيرو، نظرا لأنها تعد منطقه من اهم المناطق الحيويه، وتطويرها أمرلابد منه|، حيث أنه علي بعد امتار من ماسبيرو ويطل علي النيل مباشرة والمنتج النهائي سيكون سار لجميع المواطنين.

خطط الدوله المصريه لتطوير مثلث ماسبيرو وحرصهم علي توفير سكن امن للمواطنين

واكمل نسيم سليم أنه توجد خطط تطوير مناطق كثيره في انحاء الجمهوريه، لافتا إلى ان فكرة تطوير منطقه سكنيه يثير الجدل دائما بسبب الكيفيه التي سيطور بها و التخوف الطبيعي والمنطقي الذي ينتاب الاهالي ساكني هذه المنطقه والطريقه التي تتعامل بها الدوله المصريه مع ساكني المنطقه.

وتابع أنه محافظة القاهرة بدأت بالتطوير بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بتحديد وحصر الملكيات لكل ساكني المنطقه وقد لبت الدولة رغبات المواطنين بالتعويض المادي او وحدات سكنيه او العوده الي منازلهم بعد التطوير واستجابت الدولة لرغبة كل مواطن .