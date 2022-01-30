"وصف شقيقته بالخنزيرة بسبب وزنها الزائد".. لمحات من حياة مايكل جاكسون

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ويرصد لكم موقع دوت الخليج ملامح عن كتاب قيامة مايكل جاكسون للمؤلف ذيميتريس سوتاكيس وذلك خلال السطور القادمة.

كتاب قيامة مايكل جاكسون

ويكشف الكاتب ذيميتريس سوتاكيس في كتابه عن عديد من الجوانب فى حياة ملك البوب مايكل جاكسون، ومنها الجانب الساخر للعلاقة بين الموت والحياة، وفى الجزء الثانى يقدم إجابة عن علاقة الإنسان بالزمن.

قصة جانيت شقيقة مايكل جاكسون

كانت شقيقة مايكل جاكسون “جانيت جاكسون” كشفت كثير من التفاصيل الحياتية التى جمعت بينهما وذلك فى سلسلة وثائقية ومن بين ما تكشفه أن شقيقها مايكل اعتاد على مناداتها بالخنزيرة والبقرة بسبب وزنها الزائد، كاشفة أن هذا الامر كان يسبب لها أذى نفسى، كما تعترف بأنها ومايكل، ابتعدا عن بعضهما مع تقدمهما فى السن، وتوفي مايكل جاكسون في عام 2009 عن عمر يناهز 50 عاماً.

معلومات عن مايكل جاكسون

مع مرور ما يقرب من 13 عاما على رحيل مايكل جاكسون يظل الحديث عنه وعن أعماله وحياته الخاصة مسار جدل دائما ويعد من أبرز هذه المعلومات مثيرة حوله أصيب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة خلال تصوير إعلان لأحد المنتجات عام 1984 بسبب خطأ غير مقصود، مما أدى إلى فقدان المغنى شعره.

كما لم يكن مايكل جاكسون مخترع رقصة "مشية القمر" على عكس ما كان مشاع عنه إذ يرجع الفضل للراقص جيفري دانيال الذي اشتهر بأداء الرقصة في منتصف السبعينيات، وكان من أهم هوايات مايكل جاكسون تربية الحيوانات حيث قيام بإنشاء حديقة حيوانات خاصة به في مزرعة "نيفرلاند"، التى امتلكها، وضمت المزرعة حيوانات مختلفة منها زراف وفيلة ولاما.

رد محمد رمضان على شقيقة مايكل جاكسون

رد محمد رمضان على لاتويا جاكسون، بعد نشرها لفيديو سقط فيه رمضان على المسرح في أحد التكريمات في مهرجان بدبي، وأعاد هو الآخر نشر الفيديو، أشار للاتويا وكتب عليه:"ياريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون ان الدرس من الفيديو ده ان كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني"، وأستغل رمضان الفرصة للترويج لأغنيته الجديد وقال:"وماتنسوش باي باي ثانوية قريباً".

فيديو سقوط محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان للسقوط أمام عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة من جميع أنحاء الوطن العربي، أثناء سيره على المسرح متجهًا لتسلم جائزة في حفل تكريم، ضمن فعاليات مهرجان "ضيافة" بدبي، في نوفمبر 2020، وهو مرتدياً بدلة لامعة ذهبية اللون، وقميص ونظارة باللون الأسود، وبرر هذا السقوط بأنه بسبب الحذاء الجديد الذي يرتديه.