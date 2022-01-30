/676168/وزير-الرياضة-يهنىء-منتخب-مصر-لقصار-القامة-بالفوز-ببطولة-كأس-العرب

تواصل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، مع منتخب مصر من ذوى القدرات والهمم "قصار القامة" لمشاركتهم فرحتهم بالفوز ببطولة كأس العرب التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "أنا وأنت واحد" ضمن فعاليات المهرجان العالمى الرابع لتنشيط السياحة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شارك في البطولة دول "مصر، الأردن، السودان، سوريا، فلسطين"، بالإضافة إلى المشاركة الشرفية لمنتخب إسبانيا، واستطاع المنتخب المصرى تحقيق لقب البطولة بعد الفوز على المنتخب الأردني في المباراة النهائية.

وزير الشباب والرياضة

وجه وزير الشباب والرياضة كلمة لمنتخب مصر لكرة القدم لقصار القامة قدم فيها التهنئة لهم بتحقيق لقب البطولة والتي تعد بمثابة بداية قوية لهم نحو تحقيق إنجازات متتالية الفترة المقبلة، مرحباً بجميع الوفود المشاركة في البطولة، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثانى مصر.

مصر والمغرب

أعرب الوزير عن امتنانه بأن يكون هذا الفوز "فأل خير" لمباراة منتخب مصر مع نظيره المغربى مساء اليوم ضمن دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

من جانبهم، قدم رؤساء وفود الدول الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على إقامة البطولة العربية لمنتخبات كرة القدم لقصار القامة على أرض مصر، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات المطلوبة، وتنظيم البطولة على أعلى مستوى، مرددين هتافات "دوت الخليج .. دوت الخليج.

منتخب مصر الأول أمام المغرب

وأكد محمد فوزي المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير تواصل مع بعثة منتخب مصر من أجل تشجيعهم قبل مباراة المغرب اليوم والشد من أذرهم.

وتابع خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم "الوزير وعد لاعبي منتخب مصر بالحصول على مكافآت مجزية حال تحقيق الفوز على المغرب اليوم في كأس أمم أفريقيا".

وواصل "دور وزارة الشباب والرياضة دعم كل اللعبات ومباراة اليوم صعبة وكان لابد من وجود الدعم الكامل اليوم وخلال مباريات البطولة".

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن أهمية كارلوس كيروش مع منتخب مصر حاليا هو اكتشاف المواهب الجديدة والاستفادة منهم خلال البطولات الكبرى.