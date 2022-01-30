/676173/رئيس-نادي-سموحة-لجماهير-الدراويش-نحن-في-حالة-حرب

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نحن في حالة حرب، إما معنا لتحقيق النصر وعوده الأمجاد والبطولات للنادي الغسمايعلي، أو مع الأخرين في صف المواحهه ضد مصلحه النادي الإسماعلي.

نجح النادي الإسماعيلي في قيد حازم مرسي مهاجمه الجديد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد ضمه بشكل رسمي خلال الفترة الماضية.

أنتهت مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون العرب

التشكيل ضم كل من عمر رضوان في حراسة المرمى وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم في خط الوسط وكارميلوا ألجازنزا في خط الهجوم.

وجلس علي مقاعد البدلاء كلا من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد عمار وعبد الله جمعه ومحمد عادل وعماد حمدي وعمر الوحش وجان موريل وسايكو كونتيه ودييجو فرناندو.

نتيجة مباراة الإسماعيلي والبنك الاهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، بنتيجة هدف لهدف، في لقاء جمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

نجح الإسماعيلي من افتتاح سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 16 من عمر المباراة، عن طريق وجيه عبد الحكيم، من خلال كرة قطعت عن طريق سايكو كونتيه مررها إلى عبد الرحمن مجدي الذي مررها إلى كارميلو لتصل الكرة إلى وجيه عبد الحكيم يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة تخترق شباك حارس مرمى البنك الأهلي.

حاول فريق البنك الأهلي في العديد من الفرص، من تعديل نتيجة المباراة، بعد هدف الدراويش المبكر في اللقاء، ولكن دفاعات ونظام الإسماعيليلة كانت بالمرصاد لفريق البنك.