/676174/محمد-الشرنوبي-يتألق-في-برنامج-جديد-بعنوان-حب-من-أول-date

يخوض الفنان محمد الشرنوبي تجربة فنية جديدة من خلال تقديم برنامج بعنوان «حب من أول date»، والذي من المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية.

دوت الخليجيرصد تفاصيل برنامج حب من أول date لمحمد الشرنوبي

ويعد برنامج «حب من أول date»، إنتاج ميديا لايف، استاذ طارق فهمي واستاذ محمد عبد الوهاب، تقديم محمد الشرنوبي وسنتيا خليفة، ويعرض خلال الفترة القليلة المقبلة.

محمد الشرنوبي في فيلم فرق خبرة

ويواصل محمد الشرنوبي خلال فيلم «فرق خبرة» أخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز قبل وافتها، تحقيق نجاحات مبهرة في السينمات المصرية، رغم أنها تفتقر للإيرادات الكبيرة خلال تلك الفترة.

الجدير بالذكر، أنه يشارك في بطولة “فرق خبرة” النجوم محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية.

تكريم دلال عبد العزيز في العرض الخاص لفرق خبرة

وكان قدم صناع فيلم «فرق خبرة» لفتة إنسانية في بداية عرضه الفيلم بإهدائه إلى روح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي تشارك في الفيلم، كما حرص أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، على تكريم روح الفنانة دلال عبد العزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.