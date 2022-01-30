/676175/نائب-التجمع-بتشريعية-النواب--تعديلات-الشهر-العقاري-تحافظ-على-الثروة-العقارية-وتحقق-الشباك-الواحد

قال النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن حزب التجمع، إن مشروع قانون الشهر العقاري الجديد جاء لتلافي المشكلات التي ظهرت مع تطبيق القانون والتعديلات التي سبق إجراءها على القانون، التي كان من المقرر لها أن تُطبق في 6 مارس 2021 ثم حدثت اعتراضات، وتدخل رئيس الجمهورية ومنح مهلة حتى نهاية يونيو 2023 ".

دوت الخليج

وأضاف "مغاوري" في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" :"مشروع القانون حال الموافقة عليه سيتم تطبيقه قبل المهلة المحددة، وحاولنا بقدر الإمكان أن يختذل الإجراءات في فكرة الشباك الواحد، والتسهيل في المحررات الملكية، والقانون في مجمله سيسهل على المواطنين عملية التوثيق والتسجيل للعقارات، وهذا سيكون لها دور هام في الحفاظ على الثورة القعارية في مصر وتحقيق فكرة الشباك الواحد".

تشريعية النواب توافق على قانون الشهر العقاري الجديد :

هذا ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض تحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري.

المذكرة الإيضاحية :

وأكدت الحكومة في المذكرة الايضاحية، ان القانون رقم (114) لسنة ١٩٤٦بشأن تنظيم الشهر العقارى ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلي تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات.