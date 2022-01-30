/676177/محافظ-البحيرة-يعتمد-عددا-من-المخططات-التفصيلية-بنطاق-مراكز-ادكو-ورشيد-وكفر-الدوار-وشبراخيت

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق وفقا لأحكام القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما كالآتي اعتماد خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة امتداد شمال شرق - خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة شمال غرب - خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة تحزيم العشوائيات (أ) - خريطة المخطط التفصيلى لمنطقة تحزيم العشوائيات (ب) بمركز ادكو

كما تم اعتماد خريطة المخطط التفصيلي للمنطقة الحرفية - خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة تحزيم العشوائيات (ج)

كما اعتمد اللواء هشام آمنة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بنطاق مراكز رشيد وكفر الدوار وشبراخيت كالآت خريطة تعديل المخطط التفصيلي لقرية محلة الأمير التابعة للوحدة المحلية لقرية محطة الأمير مرکز رشید.

كما تم اعتماده خريطة المخطط التفصيلي لقرية كفر قشاش التابعة للوحدة المحلية لقرية أورين مركز شبراخيت، واعتماد خريطة المخطط التفصيلي لقرية العلامية التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة مركز الدلنجات

محافظ البحيرة يعتمد عدداً من المخططات التفصيلية بنطاق مراكز ادكو ورشيد وكفر الدوار وشبراخيت

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة وذلك عند اعتماد المخططات التفصيلية .

جاء ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء ، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف ، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة .