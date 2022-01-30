بلمسة عالمية.. وليد سليمان يسجل أول أهداف الأهلي في شباك البنك «فيديو»

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سجل وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، أول أهداف فريقية في شباك البنك الأهلي، في الدقيقة الـ 51 من عمر اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء هدف وليد سليمان من خلال كرة طولية من رامي ربيعة خلف مدافعي البنك الأهلي، ليستلمها وليد ويسقطها في الشباك من أعلى الحارس بطرقة ولا أروع.

بدأت بعرقلته وانتهت بتهديفه.. وليد سليمان يسجل أول أهداف الأهلي أمام البنك الأهلي ❌ ⏮️ ⚽#متفوتش_لعبة pic.twitter.com/BeKRdrteuX — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 30, 2022

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين النادي الأهلي والبنك الأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في خامس وختام جولات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

حاول النادي الأهلي طوال أحداث المباراة أن يسجل أول أهداف اللقاء، والتي جاءت في أخطر الكرات من زياد طارق لاعب الأهلي، في الدقيقة 32 من عمر المباراة، والتي سددها بقوة لتمر أعلى مرمى البنك الأهلي.

يشارك النادي الأهلي في لقاء اليوم أمام البنك الأهلي، وهو ختام مواجهاته في بطولة كأس الرابطة، بعد فشل المارد الأحمر من صدارة المجموعة والتأهل للأدوار المتقدمة.

تشكيل البنك الأهلي للمباراة:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

خط الدفاع: محمد دبش، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم، عاصم صلاح

خط الوسط: أحمد سعيد، محمود سيد، محمد هلال

خط الهجوم: محمد بسيوني، فادي فريد، أسامة فيصل

تشكيل الأهلي في المباراة:

في حراسة المرمي: حمزة

خط الدفاع: رامي ربيعة –محمود وحيد –محمد نصير محمد شرقية

خط الوسط: كريم فؤاد- عبد الرحمان مانو- محمد فخري- زياد طارق.

خط الهجوم:وليد سليمان –أحمد سيد غريب.

وجائت قائمة الأهلي كالتالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ومحمد نصير ومحمد مغربي ومحمد أحمد شرقية وأحمد أشرف ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد أشرف وعبد الرحمن نجاح مانو وزياد طارق وأحمد سيد غريب ووليد سليمان وصالح نصر ورأفت خليل ومحمد ياسر ومصطفى أبو الخير وميدو نبيل ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حول حضورة لمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وكان تلقى الخطيب خطاباً رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضوره للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية التي سوف تقام يوم 6 فبراير من الشهر القادم.