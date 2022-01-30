/676181/كورونا-تضرب-صفوف-الأهلي-قبل-السفر-للإمارات-للمشاركة-في-كأس-العالم-للأندية

تلقى النادي الأهلي صدمة كبيرة قبل سفر البعثة إلى الإمارات غداً للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأثبت إصابة ثلاثي الفريق مصطفى شوبير، محمد مغربي، ومحمد ياسر، بفيروس كورونا، بجانب عمرو محب مترجم بيتسو موسيماني.

ومن المنتظر أن لا يتواجد الرباعي مع بعثة الأهلي في الإمارات بسبب البروتوكول الخاص بالبطولة، والذي يشمل عدم تواجد أي فرد قبل التوجه للإمارات مصاب بفيروس كورونا.

مفاجآت موسيماني.. تشكيل الأهلي لمواجهة البنك فى رابطة الأندية

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

تشكيل الأهلي أمام البنك

في حراسة المرمي: حمزة

خط الدفاع: رامي ربيعة –محمود وحيد –محمد نصير محمد شرقية

خط الوسط: كريم فؤاد- عبد الرحمان مانو- محمد فخري- زياد طارق.

خط الهجوم:وليد سليمان –أحمد سيد غريب.

وجائت قائمة الأهلي كالتالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ومحمد نصير ومحمد مغربي ومحمد أحمد شرقية وأحمد أشرف ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد أشرف وعبد الرحمن نجاح مانو وزياد طارق وأحمد سيد غريب ووليد سليمان وصالح نصر ورأفت خليل ومحمد ياسر ومصطفى أبو الخير وميدو نبيل ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

مصطفى شوبير

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حول حضورة لمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وكان تلقى الخطيب خطاباً رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضوره للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية التي سوف تقام يوم 6 فبراير من الشهر القادم.

دوت الخليج يكشف سر إعتذار الخطيب

ويأتي إعتذار محمود الخطيب من حضور نهائي كاس الأمم لأكثر من سبب، أبرزهم موقف الكاف مع النادي الأهلي بعد إقامة كأس العالم للأندية تزامناً مع أمم أفريقيا وحرمان الأهلي من بعض لاعبيه المنضمين للمنتخبات بالبطولة.

وثاني الاسباب هو سفر الخطيب مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على طائرة واحدة، وهو ما يرفضه الأول، بالرغم من هدوء الأجواء بينهم في الفترة الأخيرة.