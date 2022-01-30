/676183/قيم-الشيوخ-تنعقد-لبحث-حالة-النائب-مصطفى-سالمان-بعد-فصله-من-مستقبل-وطن--والمجلس-لانقبل-بأي-تجاوزات

بدأ اجتماع لجنة القيم بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالله الاعصر ، اليوم الأحد لبحث حالة النائب مصطفى سالمان، بعد فصله من حزب مستقبل وطن، نتيجة اعتداءه على إحدي السيدات.،فيما واصل المجلس مناقشة مشروع قانون العمل.

دوت الخليج

قيم الشيوخ تبحث حالة النائب مصطفى سالمان

وكان المستشار محمود عتمان امين عام مجلس الشيوخ قد صرح منذ ايام بان هيئة مكتب مجلس الشيوخ قرر إحالة النائب مصطفى محمد سالمان إلى لجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع إعمالاً للمادتين ٣١ و ٣٢ من اللائحة الداخلية واللتين اجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم في حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية .

هذا وأكد مجلس الشيوخ رفضه التام لأية تجاوزات تَصدُر عن أي من أعضائه تُمثل خروجاً عن القانون أو إنتهاكاً لقيم ومبادئ المُجتمع المصرى .. وعدم توانى المجلس نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحياً داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات آنفة الذكر .

تجدر الإشارة إلى أن قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ جاء عقب تلقى قرار من حزب مستقبل وطن بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائياً من عضوية الحزب والمُطالبة بإحالته للجنة القيم لإرتكابه وقائع تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مُبرر .