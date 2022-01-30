/676184/بدء-تصوير-حكاية-البحث-عن-فتحية-من-مسلسل-حد-فاصل

كشف المخرج تامر حمزة، عن بدء تصوير حكاية جديدة من مسلسل «حد فاصل»، تحت عنوان حكاية «البحث عن فتحية»، والذي من المقرر عرضها خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليجيرصد تفاصيل حكاية البحث عن فتحية من مسلسل حد فاصل

وكتب تامر حمزة، عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ولسوف يعطيك ربك فترضي، مسلسل حد فاصل.. قصة البحث عن فتيحة».

الحكاية الاول من مسلسل حد فاصل

هذا وانتهي صناع العمل من تصوير "حكاية بنات السباعي" من مسلسل "حد فاصل"، و الحكاية عبارة عن 5 حلقات، وهو من إخراج تامر حمزة.

وحكاية "بنات السباعي" من بطولة عدد من الفنانين منهم: ريم البارودي، محمد التاجي، ادوارد، محمد الدقاق، فادي خفاجة، محمود حجازي، هبه حسن، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، هناء الشوربجي، نانسي صلاح و العديد من الفنانين.

من جانبه، انتهى إدوارد من تصوير حكايته «خيال علمي»، والتي تنتمي لنوعية 5 حلقات ويشارك فى بطولتها الفنانة نانسي صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد من تاليف محمد ابراهيم واخراج تامر حمزه.

ريم البارودي في مسلسل كله بالحب

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة ريم البارودي في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «كله بالحب» مسلسل "كله بالحب" تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة زينة، أحمد السعدني، ريم البارودي، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور وسامر المصري.

كما شاركت في مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، داليا مصطفى، مي سليم، هنادي مهنا، سامي مغاوري، العمل من تأليف فدوى الشندويلي، وإخراج معتز حسام، وعرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم.

ريم البارودي تعلن فشل قصة حبها من جديد ورفضها الإرتباط من الوسط الفني

ومؤخرا تركت الفنانة ريم البارودي فرصة للجمهور لتوجيه لها بعض الأسالة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، خلال الساعات القليلة الماضية والتي انحصرت معظمها حول إرتباطها وعلاقتها بسمية الخشاب وتفاصيل قصة الحب التي أعلنت مؤخرا عنه.

كان من ضمن الأسألة التي تعرضت لها ريم البارودي عن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب، اذ فاجأت الجمهور بردها: “حلوة بجد”، اذ انه من المعروف أن سمية الخشاب كانت السبب الأساسي لإنفصال أحمد سعد عن البارودي.

أما عن الأسالة التي توجهت لريم البارودي بشأن إرتباطها وعن قصة الحب التي أعلنت أنها تعيشها منذ فترة فقالت: “أنا مليش نصيب في الحب وكل شيئ قسمة ونصيب”.

وتابعت مشيرة إلى رفضها الإرتباط من الوسط الفني فقالت: “لا طبعا مش لازم، ومش لازم ارتبط أصلا ولا من جوه ولا من بره".