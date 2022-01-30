الرئيس السنغالى يناقش مع شيخ الأزهر إنشاء مجلس استشارى إفريقى لفض النزاعات

جدة - نرمين السيد - فى بداية اللقاء، قال فضيلة الإمام الأكبر: "يسرنى أن أرحب باسمى وباسم علماء الأزهر الشريف بالرئيس السنغالى والوفد المرافق له، وأتقدم بخالص التهنئة للرئيس ماكى سال برئاسة الدورة القادمة للاتحاد الإفريقى، وثقتنا فى حكمة الرئيس السنغالى، وقدرته من خلال رئاسة الاتحاد الإفريقى فى التصدى لما تواجهه قارة الذهب من مشكلات ومفارقات لم تعد مقبولة، وإيجاد حلول لما تعانيه من وجود جماعات الفكر المتطرف و الفقر والأمية والاستغلال الأسوء لمواردها من قبل الغرب، داعيا المولى أن يوفقه فى تسوية الخلافات بين الأشقاء الأفارقة، وأن يعينه على لم الشمل ونصرة الضعفاء والمحرومين، ومكافحة تفشى عمالة الأطفال وحرمانهم من التعليم، ودعم حقوق المرأة الإفريقية".

وأكد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم لأبناء القارة الإفريقية، وتسخير إمكاناته وخبرات علمائه وأساتذته للنهوض بالقارة، والمشاركة فى إيجاد حلول واقعية لما تواجهه من تحديات، مشيرا إلى أن الأزهر خصص منحا دراسية للطلاب الأفارقة للالتحاق بالكليات العملية كالطب والصيدلة تلبية لاحتياجات الدول الإفريقية، كما قام بإرسال البعثات العلمية والدعوية والطبية والإغاثية، وإرسال المبتعثين الأزهريين وأنشأ المعاهد فى قلب إفريقيا لنشر المنهج الوسطى والتعريف بصحيح الإسلام ومكافحة التشدد والتطرف.

ودعا شيخ الأزهر الرئيس السنغالى لتبنى الاتحاد الإفريقى فى دورته القادمة لمشروع بناء قدرات الكوادر الأفريقية من خلال رصد احتياجات القارة للأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم فى كل المجالات، وفتح باب التبادل العلمى والثقافى والطبى بين الدول الأفريقية تحت راية الاتحاد الأفريقى، مؤكدا استعداد الأزهر للقيام بدور محورى فى هذا المشروع المهم حال إقراره؛ من خلال تخصيص منح دراسية للطلاب الأفارقة فى المجالات العلمية المطلوبة، وتدريب الأطباء والمهندسين الأفارقة بما يحقق لقارة الذهب الاكتفاء الذاتى فى الكوادر البشرية القادرة على الارتقاء بالقارة وتلبية احتياجاتها.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لاستضافة الأئمة السنغاليين فى أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، على نفقة مصر وبدعم شخصى من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتصميم منهج دراسى يتناسب و تحديات المجتمع السنغالى واحتياجاته، مشيرا إلى أن الأكاديمية هى إحدى أدوات الأزهر لنشر السلام العالمى، وقد تلقينا إشادات عالمية ببرنامجها التدريبى الأزهرى الخالص، ونعمل دوما على تطويره وفقا للمستجدات والاحتياجات المجتمعية.

وتناول اللقاء الحديث عن الإرهاب والتطرف، وإسهامات مرصد الأزهر فى تحليل أفكار الجماعات الإرهابية والرد عليها ب 13 لغة، والمقررات الدراسية فى مختلف المراحل الدراسية بالأزهر والتى تستهدف تفكيك فكر الجماعات المتطرفة وتحصين النشء والشباب من سمومهم فى سن مبكرة، ومنهج الأزهر فى نشر ثقافة السلام العالمى، والخطوات التى اتخذها لترسيخ ثقافة الأخوة والتعايش، من خلال الانفتاح الإيجابى على المؤسسات الدينية المسيحية فى الشرق والغرب، والتى أثمرت عن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وإنشاء بيت العائلة المصرية، والانفتاح الإيجابى على المؤسسات المسيحية فى الشرق والغرب.

وناقش فضيلة الإمام الأكبر والرئيس السنغالى إنشاء مجلس استشارى إفريقى، يضم الحكماء والشخصيات الفاعلة فى المجتمعات الإفريقية، لفض النزاعات بين الأشقاء داخل القارة، من خلال تقديم رؤية حول الأوضاع فى أفريقيا نابعة من دراسة المجتمعات الأفريقية ودراية تامة بطبيعة كل مجتمع، وتقديم المشورة فى إيجاد حلول مناسبة لكل دولة وفقا لما تعانيه من صعوبات وما تواجهه من تحديات.

من جانبه، أعرب الرئيس السنغالى، عن سعادته لتواجده فى رحاب الأزهر الشريف، ولقائه فضيلة الإمام الأكبر والوفد الأزهرى المرافق، مصرحا "سعيد بتواجدى داخل هذا المكان الذى يعرفه العالم كله؛ وليس فقط العالم الإسلامى؛ لدوره الرائد على مر العصور، وأود أن أشكر فضيلتكم على الدور الكبير الذى يبذله الأزهر لخدمة القارة الأفريقية، وتقديم الصورة الصحيحة للدين الإسلامى فى مواجهة الأيدلوجيات المتطرفة التى تحاول تشويه صورته عالميا، من خلال بعثاته الأزهرية، واستضافته لآلاف الطلاب الأفارقة للدراسة بجامعته ومعاهده".

وأضاف الرئيس السنغالى "إن علاقة الأزهر بالسنغال علاقة قديمة، ولدينا الكثير من القيادات السنغالية التى تخرجت من الأزهر، ونعتز بهم ونقدرهم، وقد حافظ الأزهر على الإسلام من خلال العلوم الإسلامية ودراسة القرآن، وبالنسبة لنا نحن الأفارقة والسنغاليين فمصر هى حصن الإسلام بفضل الأزهر الشريف، نشكركم على المنح الدراسية التى يقدمها الأزهر، ونطالب بزيادتها لتأثيرها القوى فى الواقع السنغالى والأفريقى، والاستمرار فى تدريب الأئمة الأفارقة على مواجهة الفكر المتطرف والانحرافات المنتشرة محليا وإقليميًا، فالعلوم الإسلامية الصحيحة هى إحدى أدوات مواجهة الإرهاب والتطرف".

وأهدى شيخ الأزهر الرئيس السنغالى نسخة من ذاكرة الأزهر الشريف ووثيقة الأخوة الإنسانية باللغة الفرنسية، وأكد الرئيس السنغالى حرصه على مواصلة التواصل مع الأزهر وتقديره للدعم الذى سيقدمه شيخ الأزهر للسنغال، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.

رافق الرئيس السنغالى وفدا رفيع المستوى ممثلا فى السيدة عيساتو سال سال، وزيرة الخارجية والسنغاليين بالخارج، وأمادو هوت، وزير الاقتصاد والخطة والتعاون، وصوفى بلاديما، وزيرة البترول والطاقة، وعبداللاى سيدو سوو، وزير التخطيط العمرانى والإسكان والصحة العامة، وسيدو جيى، وزير الإعلام، وفيكتورين نداى، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وعمر بينبى با، المستشار الدبلوماسى لرئيس الجمهورية، السفير محمد الأمين آتى، القائم بعمل السفير السنغالى لدى القاهرة.