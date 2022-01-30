/676187/طه-إسماعيل-يهاجم-موسيماني-مدرب-ساذج-وبيستخف-بعقول-الناس-وهنطلع-بفضيحة-في-كأس-العالم-للأندية

تحدث الشيخ طه إسماعيل عن صعوبة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، مطلع الشهر المقبل وذلك بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤخرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وهاجم طه إسماعيل، بيتسو موسيماني مدرب الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بسأل موسيماني هي اللاعيبة اللي هتشارك في كأس العالم للأندية، هتجهز أمتى للبطولة، وهل هنشارك بالناشئين ولا الفريق الكبير".

وتابع "أنا مش فاهم موسيماني بيعمل أي دلوقت وأمورة غريبة ولازم يكون في تحرك من إدارة النادي الأهلي قبل فوات الأوان".

وزاد "موسيماني مدرب سادج وبيستخف بعقول الناس ولازم يكون فيه وقفة شديدة من الإدارة وبالشكل داه نطلع بفضيحة في كأس العالم للأندية، والبوادر واضحة من دلوقت".

طه إسماعيل وبيتسو موسيماني

واختتم "لم أرى مدرب للأهلي بهذا الشكل من قبل وأن يحصل اللاعبين على إجازة كبيرة قبل بطولة مهمة وعرض بعض اللاعبين للإصابة، ولم يكن هناك استفادة من بطولة كأس الرابطة المصرية".

كورونا تضرب صفوف الأهلي قبل السفر للإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية

تلقى النادي الأهلي صدمة كبيرة قبل سفر البعثة إلى الإمارات غداً للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وأثبت إصابة ثلاثي الفريق مصطفى شوبير، محمد مغربي، ومحمد ياسر، بفيروس كورونا، بجانب عمرو محب مترجم بيتسو موسيماني.

ومن المنتظر أن لا يتواجد الرباعي مع بعثة الأهلي في الإمارات بسبب البروتوكول الخاص بالبطولة، والذي يشمل عدم تواجد أي فرد قبل التوجه للإمارات مصاب بفيروس كورونا.

مفاجآت موسيماني.. تشكيل الأهلي لمواجهة البنك فى رابطة الأندية

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

تشكيل الأهلي أمام البنك

في حراسة المرمي: حمزة

خط الدفاع: رامي ربيعة –محمود وحيد –محمد نصير محمد شرقية

خط الوسط: كريم فؤاد- عبد الرحمان مانو- محمد فخري- زياد طارق.

خط الهجوم:وليد سليمان –أحمد سيد غريب.

وجائت قائمة الأهلي كالتالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ومحمد نصير ومحمد مغربي ومحمد أحمد شرقية وأحمد أشرف ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد أشرف وعبد الرحمن نجاح مانو وزياد طارق وأحمد سيد غريب ووليد سليمان وصالح نصر ورأفت خليل ومحمد ياسر ومصطفى أبو الخير وميدو نبيل ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.