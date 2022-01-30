/676190/تشكيل-المغرب-الرسمي-لمواجهة-مصر-بكأس-أمم-أفريقيا

أعلن وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مصر في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفازت المغرب على مالاوي في الدور الماضي وصعدت لمواجهة مصر في دور الـ 8.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء على ملعب أحمدو أهيدجو وبتعليق خليل البلوشي.

وفيما يلي تشكيل المغرب لمواجهة مصر:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي، أدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط، أيمن باركوك، سليم أملاح

خط الهجوم: منير الحدادي، يوسف النصيري، سوفيان بوفال

مدرب المغرب: نستعد للحرب التكتيكية لمواجهة مصر بكأس أمم أفريقيا

أكد وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، أن الاستعداد لمواجهة مصر سيكون على قدم وساق ولا يمكن الخطأ في هذه المباراة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر "هذه المباراة ستكون تكتيكية من الطراز الأول، والفائز سوف ينتقل للدور نصف النهائي، وأعلن التحدي لهذه المباراة المرتقبة أمام مصر".

وتابع "المغرب تعتمد على الاستحواذ ومصر تريد التنظيم دائما فالمباراة ستكون صعبة على الطرفين ولا يمكن توقع الفريق الفائز وأتمناها مغربية".

تشكيل المغرب

وزاد "سيكون هناك حرب تكتيكية على أرض الملعب ومصر لديها الخبرات الكافية في بطولات أفريقيا ويجب أن نكون مستعدون لهذا النزال القوي بين العريقين، وسيكون هناك عمل جماعي على الخط الهجومي لدينا من أجل إحراز العديد من الأهداف وحل الأزمة التي كنا نعاني منها خلال المواجهات السابقة".

واختتم " لقد لعبنا مباريات ودخل مرمانا الأهداف في البداية ولكننا تمكنا من العودة ومبارتي الجابون ومالاوي خير دليل على ذلك ولا يوجد أي قلق علينا في هذه المباراة".

تفوق أسود الأطلسي.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر والمغرب قبل مباراة الغد

يستعد منتخب مصر لمباراته غداً الأحد في مواجهة قوية أمام نظيرة المغرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تاريخ مواجهات المنتخبين

التقي المنتخبين في 27 مباراة جمعت بينهم، حيث نجح أسود الأطلسي في تحقيق الفوز في 13 مواجهة من أصل 27 مباراة جمعت الفريقين، بينما حققت مصر الانتصار في 3 مباريات فقط، وحدث التعادل في 11 مواجهة.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.