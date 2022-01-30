«بتحسن».. ميرهان حسين تُطمئن الجمهور على حالتها بعد إصابتها بكورونا

/676193/بتحسن-ميرهان-حسين-تطمئن-الجمهور-على-حالتها-بعد-إصابتها-بكورونا

حرصت الفنانة الشابة ميرهان حسين، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعد أيام من إصاباتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدة على تحسنها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحالة الصحية لميرهان حسين بعد إصابتها بكورونا

ونشرت ميرهان حسين صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة: «شكرًا من قلبي للناس اللي بيسألوا عليا كل يوم مفيش أحلى من احساس الحب اللي غمرتوني بيه بجد شكرًا اصحابي و أهلى و زمايلي و حبايبي وانا الحمد لله بتحسن».

إصابة ميرهان حسين بكورونا

وكانت أُصيبت الفنانة المصرية ميرهان حسين بفيروس كورونا المستجد (Covid- 19)، وذلك بعد خضوعها لمسحة طبية ثبُتت إيجابية نتيجتها.

وشاركت حسين جمهورها صورة لها من داخل العزل المنزلي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهر عليها علامات الإعياء.

وعلقت قائلة: "كورونا.. الحمدلله على كل شئ، اللي اتعامل معايا مؤخرًا يكشف.. ربنا يحفظكم جميعًا، دعواتكم".

على الصعيد الآخر، روجت الفنانة الشابة ميرهان حسيني الجمهور لمسلسل «نقل عام»، الذي يخوض بطولته قامة من نجوم الفن أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان محمود حميدة.

ميريهان حسين في مسلسل نقل عام

ونشرت ميرهان حسين فيديو تروحي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه كاشفه عن موعد عرضه: «نقل عام يوم 26 يناير على قناة on».

قصة إحدى مشاهير التيك توك في مسلسل نقل عام

وكان كشف مصدر خاص لموقع دوت الخليج، آحدى قصص بنات محمود حميدة في مسلسل نقل عام، حيث أكد أن الفنانة الشابة هايدي رفعت تجسد دور آحدى الفتيات اللاتي عُرفن عبر تطبيق تيك توك. مشيرًا إلى أن الشخصية الحقيقية تُحاكم الأن ومحبوسة.

مسلسل نقل عام

وتدور أحداث مسلسل «نقل عام» في إطار الدراما التشويقية، حيث يتناول بعض القضايا الإنسانية، حول عدة عائلات تدخل في مشاكل اجتماعية، في إطار من الإثارة والتشويق.

وتخوض الفنانة سوسن بدر دور البطولة النسائية أمام الفنان محمود حميدة للمرة الثانية بعد تألقهما في مسلسل «الأب الروحي»، ويجسد الثنائي أيضا أزواج في هذا العمل والذي أتى بعنوان «نقل عام».

أبطال مسلسل نقل عام

وكانت قناة ON طرحت برومو مسلسل "نقل عام" بطولة النجم محمود حميدة قبل عرضه. ومسلسل نقل عام يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وهو من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.