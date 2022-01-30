/676195/ايسترن-كومباني-يحقق-أول-انتصار-له-في-كأس-الرابطة-أمام-المصري

حقق نادي ايسترن كومباني الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في خامس جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم نادي المصري في نتيجة المباراة بالهدف الأول، في الدقيقة الـ 36 من عمر اللقاء، عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح المصري عن طريق إلياس جيلاصي قابلها جريندو بتسديدة تصدى لها حارس المرمى، لترتد إليه مرة أخرى ليسددها في الشباك.

رد فريق ايسترن كومباني بهدفين في المباراة، ليحسم نتيجة اللقاء، وسجل أحمد أوفا الهدف الأول في الدقيقة الرابعة والأربعون، وجاء فراس عيفية بالثاني في الدقيقة الـ 56 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل ايسترن كومباني المركز السادس والأخير، برصيد أربع نقاط، ويمتلك المصري نفس الرصيد في المركز الخامس، في جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

تشكيل المصري في المباراة:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أسامة الجزار، إسلام المزين، أحمد شديد، إسلام أبو سليمة

خط الوسط: فريد شوقي، إلياس الجلاصي، إيزي إيميكا

خط الهجوم: محمد عنتر، أوستين أموتو، محمد جريندو

منتخب مصر والمغرب

يلتقي منتخب مصر أمام نظيرة والمغرب ، اليوم الأحد، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا على ملعب أحمد أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

مصر والمغرب

حقق منتخب المغرب الفوز في 7 مواجهات سابقة، وكان آخر فوز على حساب مصر في 2001 بتصفيات كأس العالم بهدف مصطفى حجي.

أما منتخب مصر فقد حقق الفوز في مبارتين فقط، وكان التعادل حاضراً خلال 4 مواجهات سابقة.

سجل منتخب المغرب في شباك مصر 12 هدفا من قبل، بينما أحرز مهاجمو مصر 5 أهداف فقط.

ألتقى المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا في 6 مواجهات سابقة من قبل وحققت المغرب الفوز في 3 مواجهات، بينما مصر فازت في مواجهتين، والتعادل كان في مباراة واحدة.

وبدأ شوط المباراة الأول بستحواذ نسبياً من كوت ديفوار دون تشكيل أي خطورة، وبادل منتخب مصر بهجمات شكلت خطورة على مرماهم عن طريق الثلاثي المتواجد في خط الهجوم. وفي الدقيقة 16 سدد عمر مرموش تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة في أخطر كرات منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، ثم حاول بعدها بدقائق محمد صلاح من شوطه قوية نجح حار الفريق الإيفواري في التصدي لها.