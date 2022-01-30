/676194/قيم-الشيوخ--اجتماع-لاحق-لسماع-أقوال-النائب-مصطفى-سالمان-بعد-فصله-من-مستقبل-وطن

قررت لجنة القيم بمجلس الشيوخ عقد اجتماع لاحق لسماع أقوال النائب مصطفى سالمان فيما هو منسوب إليهبعد فصله من حزب مستقبل وطن على خلفيه ارتكابه واقعة تمثل خروج عن المألوف بأوساط المجتمع.

دوت الخليج

وشهدت أروقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، ترقب لانعقاد لجنة القيم؛ لبحث حالة النائب مصطفى سالمان، بعد فصله من حزب مستقبل وطن، نتيجة اعتداءه على إحدي السيدات، فيما يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون العمل.

مستقبل وطن يعلن فصل نائبه مصطفى سالمان

هذا وأعلن حزب مستقبل وطن، اليوم، فصل النائب مصطفى محمد سالمان حسـن، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط، نهائيا من عضوية الحزب.

وقال حزب مستقبل وطن في بيان له، إن القرار جاء في إطار حرص الحزب على ترسيخ المبادئ الأخلاقية، والحفاظ على الشفافية والمحاسبة لجميع أعضائه.

وأكد الحزب اتخاذه لتلك القرارات الفورية والعاجلـة تجاه النائب المذكور في ضوء ارتكابه واقعة تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع المصري، وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر، وهي تعديه بالضرب على إحدى السيدات وزوج كريمتها، ما يعد خروجاً عن السلوك الإنسـاني القويم، والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.

لجنة القيم

ووفقًا للائحة مجلس الشيوخ الداخلية، تختص لجنة القيم بالتحقيق مع النواب فيما يُنسب إليهم من تجاوزات، ومن اختصاصها إقرار العقوبات عليهم والتي تترواح ما بين توجيه اللوم، والحرمان من حضور عدجد من الجلسات، وصولًا بالفصل من عضوية المجلس نهائيًا، وذلك بعد التوصيت بالموافقة من ثُلثيّ أعضاء الجلسة العامة.