/676197/الفريق-ربيع-يلتقي-وفد-الكونجرس-الأمريكي-لاطلاعهم-على-المشروعات-التنموية-للقناة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، وفداً من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، ضمن زيارتهم لمصر، وذلك بمبنى المارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، واستمراراً لجهود الهيئة في التعريف بمستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس، حيث سبق واستقبلت الهيئة وفداً من مساعدي أعضاء الكونجرس في شهر ديسمبر من العام الماضي.

في مستهل الزيارة، رحب الفريق ربيع بالحضور، وأعرب عن سعادته بتواجد الوفد الشبابي من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي في هيئة قناة السويس، انطلاقاً بما يحظى به الشباب من تقدير كبير كونهم قيادات المستقبل وأهم العناصر الفاعلة في العمل السياسي والاجتماعي.

وأكد رئيس الهيئة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي وما تشهده من تطورات غير مسبوقة على كافة الأصعدة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز دورها الحيوي الداعم لخدمة حركة التجارة العالمية وتعظيم الاستفادة منها لتظل شرياناً حيوياً للعالم أجمع.

و أطلع رئيس الهيئة الحضور على نظام الملاحة في قناة السويس وما حققه مشروع قناة السويس الجديدة من مزايا ملاحية عديدة حيث سمح بعبور السفن في الاتجاهين دون انتظار، كما ساهم في تحقيق مزيدا من الوفورات الاقتصادية بتقليل ساعات العبور وخفض التكلفة التشغيلية للسفن العابرة وهو ما انعكس على تنافسية القناة.

وأوضح الفريق ربيع أن أهمية قناة السويس ظهرت جلياً خلال أزمة السفينة الجانحة "EVER GIVEN" حيث تأثرت كافة دوائر الملاحة وسلاسل الإمداد بتوقف حركة الملاحة داخل القناة، واتجهت أنظار كافة دول العالم نحو مصر انتظاراً لتعويم السفينة واستعادة حركة الملاحة، مشيداً بجهود كافة العاملين بالهيئة و ما بذلوه من جهد متواصل على مدار الساعة لتعويم وإنقاذ السفينة، وهي العملية التي شهدت استحداث استخدام التكريك لأول مرة في تاريخ الإنقاذ البحري.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تتابع عن كثب تطورات صناعة السفن عالمياً، وذلك بتنفيذ مجموعة من مشروعات تطوير المجرى الملاحي تشمل مشروع تطوير القطاع الجنوبي وإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي علاوة على تطوير ١٦ محطة مراقبة وذلك بالتوازي مع جهود تطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة من الكراكات والوحدات البحرية المعاونة.

وأضاف الفريق ربيع أن قناة السويس تحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية عالمياً، وذلك من خلال تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتطبيقاته المختلفة التي تتيحها الخدمات الإلكترونية، وأبرزها خدمة الحجز الإليكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة.

خلال الزيارة، شاهد الحضور مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

شملت الزيارة، القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية"دوت الخليج" لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع ثم زيارة كنيسة "آجاث" .