/676204/وائل-كفوري-عضه-في-رقبته-الجمهور-يسخر-من-تامر-حسني-بعد-تغيير-شكله

قدم تامر حسني حفل فورمولا إي بالمملكة العربية السعودية أمس 30 يناير، وظهر بإطلالة سوداء، أشعل بعدها مواقع السوشيال ميديا جميعها، ولكن بدى عليه بعض التغيرات الشكلية، فعلق عليه عدد كبير من الناس من رواد تويتر وفيسبوك.

دوت الخليج

تامر حسني شبه وائل كفوري

لاحظ جمهور الفنان تامر حسني تغيرًا في ملامح وجهه، أثناء تقديمه حفل فورمولا إي بالمملكة العربية السعودية، وبدأوا يشبهونه بوائل كفوري، ولكن بشكل كوميدي ساخر، من خلال موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فقال أحدهم:" تامر حسني تحول الي وائل كفوري".

وقالت واحدة من المتابعين أيضًا:" تامر حسني بعد ما وائل كافوري عضه"، تشبيهًا لأفلام مصاصي الدماء، الذين يتحولون بمجرد عض أحد الماصاصين لشخص عادي.

وأستناء أحد مستخدمي تويتر من عمليات التجميل التي يجريها تامر حسني، والتي كانت السبب في تحول شكله هكذا، وقال:" تامر حسنى قعد يعمل عمليات تجميل لحد ما بقى وائل كافورى".

سخرية الجمهور من تامر حسني بعد تحول شكله

نشر عدد كبيرمن جمهور تامر حسني صورًا له من حفله بالأمس، وصاحبها بجمل سخرية وتهكم؛ بسبب تحول شكله بعد كثرت عمليات التجميل الذي يجريها في الفترة الماضية، فقالت أحدهم:"المتمحور الجديد للفنان تامر حسني".

وقال آخر:"هو مراحل تحول تامر حسني دي هتكتمل امتى و الاهم هيتحول ل ايه؟".

وشبهه أحد مستخدمي موقع تويتر بالفنان أحمد حاتم، وكتب:"تامر حسني قلب علي احمد حاتم كده ايه".

ومنهم من علق على صورة نشرتها أحد المتابعات، وكتب عليها:" ميكس تامر حسني وخالد النبوي".

وشبهه آخرون بالفنان خالد النبوي، وقالوا:"خالد النبوي + تامر حسني".

تامر حسني على فيسبوك

نشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور من حفلة أمس، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها وكتب:"كان لي كل الشرف ان أحيي حفل فورمولا إي العالميه بالمملكه السعوديه مع الجماهير الحبيبه الغاليه وسط اهل الرياض الكرام"، وأنهالت عليهم تعليقات السخرية من الجمهور، فمنهم من قال:"ماتنطق يابنى فين تامر حسني".

ومنهم شبهه بوائل كفوري وكتب:" تامركفوري"، وتعجب آخر من هذا التشابه وكتب:"اول الصور شوفت وقولت وائل كفوري بالسعودية، ولما وصلت لهذه الصورة قولت ليش وائل بشبه تامر حسني".