محافظة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمجموعة من الحرفيين

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة القاهرة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، أول ورشة عمل ضمت مجموعة من الحرفيين فى الأويما والخيامية بقاعة جمعية مظلة بحديقة الأزهر، وذلك تحت رعاية خالد عبدالعال محافظ القاهرة.





وتأتى الورشة التى شارك فيه أكثر من 30 حرفيا، ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية، والذى تدعمه وتموله منظمة اليونسكو وصندوق اتفاقية اليونسكو 2003 "صون التراث الثقافى غير المادى". وشملت الورشة عدة محاضرات للتعريف بالاتفاقية، وأهمية الحفاظ على الفنون الحرفية التقليدية، قدمتها الدكتورة فاطمة مصطفى خبير اليونسكو المعتمد، والدكتور خالد حسين الخبير فى التراث الثقافى غير المادى.

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