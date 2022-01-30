وزير الخارجية ونظيره الأردنى يبحثان تنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - كما تم بحث تنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية فى البلدين، وما يجمع مصر والأردن من أواصر أخوية راسخة على المستويين الرسمى والشعبى. صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

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