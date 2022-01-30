وزير التعليم العالى يبحث آليات تنفيذ مشروع القمر الصناعى للتنمية بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعًا، اليوم الأحد، مع رؤساء ووفود وكالات الفضاء الإفريقية بدول "كينيا، أوغندا، نيجيريا، غانا، السودان"، بحضور الدكتور محمد العراقى نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، لبحث آليات تنفيذ مشروع قمر التنمية الإفريقى، والوقوف على المستجدات الخاصة بخارطة العمل فى هذا المشروع.





خلال الاجتماع، أشار الوزير، إلى أنه تم الإعلان عن هذا المشروع خلال مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنــمية الإفريقية "تيكاد 7ـ اليابان 28-30 أغسطس 2019"، مؤكدًا أهمية المشروع فى دراسة تأثير التغيرات المناخية على دول القارة، وما يمكن أن تقدمة تكنولوجيا الفضاء فى هذا المجال، وكذلك مراقبة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، وما يستتبعه من آثار على ندرة المياه، ومعدل التصحر، وقلة الغذاء، لافتًا إلى أنه تم عقد برنامج تدريبى لفرق العمل الإفريقية بالوكالة فى يوليو وأغسطس العام الماضى، لتدريب 16 متدربًا من الدول الإفريقية المشاركة فى المشروع.

وأكد ضرورة مشـــاركة مخـرجات هذا المشــروع فى مؤتمر المناخ الدولى COP 27، المقرر عقده نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى دعم الدولة المصرية له، واستعدادها التام لتوفير جميع التدريبات، والدعم الفنى للفرق العلمية من الدول الإفريقية.

وخلال الاجتماع، تم توقيع وثيقة العمل بالمشروع، كما تم الاتفاق على دور الدول الإفريقية المشاركة فى المشروع فيما يخص بناء الأنظمة الفضائية المختلفة للقمر الصناعي، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الإدارية والفنية للمشروع.

ومن جانبهم، أكد رؤساء وكالات الفضاء الإفريقية على استعدادهم الكامل للمشاركة فى المشروع، وكذلك على أهمية هذا المشروع لما يوفره فى بناء قدرات جميع الفرق العلمية المشاركة، فضلًا عن متابعة التأثيرات المناخية على الميادين المختلفة بالقارة الإفريقية.

حضر الاجتماع، الدكتور هاليلو أحد شابا رئيس وكالة الفضاء النيجيرية، الدكتور صمويل دونكور- رئيس جامعة غانا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور هيلارى كيبكوسجى رئيس وكالة الفضاء الكينية، الدكتور جيمس كاسيجوا- رئيس برنامج الفضاء بوزارة التكنولوجيا والعلوم بأوغندا، الدكتور مراد عثمان رئيس برنامج الفضاء بالسودان، الدكتور أيمن محمود مدير مشروع قمر التنمية الإفريقى.